TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

2000 Series Párásító

Gyártás megszűnt

Támogatás

2000 SeriesPárásító

HU4803/01

2000 Series Párásító

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

Eco passport Philips Air humidifier - English (US)

  • PDF fájl, 129.8 kB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Air humidifier - English (US)

  • PDF fájl, 4.2 MB
  • 13 March 2026

Hibaelhárítás

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben