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Összes sorozat

  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
  • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást

Pénzvisszafizetési garancia

Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionElektromos fogkefe

HX3603/01

HX360CB

Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
Segítsen az egészséges fogmosási szokások kialakításában a Sonicare for Kids fogkefével. Biztonságosan és kíméletesen bánik a növekvő fogakkal és az ínnyel, és segít megelőzni a szuvasodást. Különleges Design a Pet kiadásunk vicces matricákkal érkezik, hogy a gyerekek igazán a sajátjuknak érezhessék.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Szórakoztató módja az életre szóló, egészséges szokások kialakításának

Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást

  • Sonicare technológia

  • Személyre szabható matricák

  • Ingyenes Sonicare for Kids alkalmazás

A Sonicare technológia segít megelőzni a fogszuvasodást

A Sonicare technológia segít megelőzni a fogszuvasodást

A gyengéd pulzáló mozgás mélyen beér a fogak közé és az íny mentén. Így a gyermekek számára már akkor a lehető legjobb tisztítást biztosítja, amikor még csak tanulják a fogmosás technikáját.

A fogkefefejeket kifejezetten gyermekek számára tervezték

A fogkefefejeket kifejezetten gyermekek számára tervezték

A fogkefefejek kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy alapos tisztítást tegyenek lehetővé a gyermekek számára, miközben tanulják a fogmosás technikáját. A csomag egy kompakt fogkefefejet tartalmaz. A Standard méretű fejek külön kaphatók.

Alkosd meg saját dizájnodat a vidám, újrahasználható matricákkal

Alkosd meg saját dizájnodat a vidám, újrahasználható matricákkal

A speciális Design a Pet kiadás újrahasználható matricákat tartalmaz, hogy a gyerekek bármikor új állatkarakterré változtathassák a fogkeféjüket. Legyen a fogmosás egy szórakoztató része a napjuknak!

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.