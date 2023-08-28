2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HX3603/01
HX360CB
Kiterjesztett garancia
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
Sonicare technológia
Személyre szabható matricák
Ingyenes Sonicare for Kids alkalmazás
A gyengéd pulzáló mozgás mélyen beér a fogak közé és az íny mentén. Így a gyermekek számára már akkor a lehető legjobb tisztítást biztosítja, amikor még csak tanulják a fogmosás technikáját.
A fogkefefejek kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy alapos tisztítást tegyenek lehetővé a gyermekek számára, miközben tanulják a fogmosás technikáját. A csomag egy kompakt fogkefefejet tartalmaz. A Standard méretű fejek külön kaphatók.
A speciális Design a Pet kiadás újrahasználható matricákat tartalmaz, hogy a gyerekek bármikor új állatkarakterré változtathassák a fogkeféjüket. Legyen a fogmosás egy szórakoztató része a napjuknak!
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