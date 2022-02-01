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Gyártás megszűnt

Philips Sonicare ProResultsKompakt Sonic fogkefefej

HX6021

4.7
| (160) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Kiváló teljesítmény.* Garantált minőség.
Egyik kiemelt fogkefefejünkként a Philips Sonicare ProResults tökéletes az új vagy régi Sonicare felhasználók számára, akik lenyűgöző ár mellett is hagyományos Sonicare tisztítási teljesítményre vágynak.
Összes előny megtekintése
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Kiváló teljesítmény kiemelkedő minőség mellett

Kiváló teljesítmény.* Garantált minőség.

  • 1 db-os

  • Kis méret

  • Rápattintható

  • Maradéktalan tisztítás

Optimális Philips Sonicare teljesítmény

Optimális Philips Sonicare teljesítmény

Ez a Philips Sonicare fogkefefej kontúros profillal rendelkezik, amely természetesen illeszkedik a fogak formájához, és a nehezen elérhető helyeket is megtisztítja.

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Bármilyen Philips Sonicare rápattintható fogkefével használható

Bármilyen Philips Sonicare rápattintható fogkefével használható

A kefefej könnyen rápattan, illetve lepattan a fogkefenyélről, biztonságosan illeszkedik rá, illetve könnyen karbantartható és tisztítható. A PowerUp Battery és az Essence típus kivételével minden Philips Sonicare fogkefenyélhez alkalmas.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

160

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

01/02/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Hatékony fogápoló

Tökéletesen megfelel az igényeimnek és pontosan azt nyújtja, amit a leírás alapján vártam.

Előnyök

Tartósabb

Hátrányok

Kissé drága

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6018/07 Standard Sonic fogkefefej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6018/07 Standard Sonic fogkefefej

04/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kis fejméret miatt mindenütt hatékonyan tisztít.

Nagyon gyors és pontos szállítás, jó minőségű termék.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyszerű termék!

Kicsi,ezért a fogak között is alapos tisztítást tesz lehetővé!Nagyon szeretjük!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProResults HX6022/07 mini szónikus fogkefefejek

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. mint egy kézi fogkefe