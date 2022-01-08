2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX680B
HX6800/87
HX680A
HX6807/24
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680J
HX6800/35
HX680E
HX6801/04
HX680J
HX6806/04
HX683B
HX6830/44
2 db-os
Normál méretű
Rápattintható
Érzékeny fogakhoz és ínyhez
Ez a Philips Sonicare fogkefefej extra puha sörtékkel rendelkezik a gyengéd és hatékonyabb tisztítás érdekében. Ezenkívül a speciálisan vágott profil puhább érzést ad a fogaknak, így gyengédebben tisztít. Kisebb, kompakt méretben is kapható precíziós tisztításhoz.
A Philips Sonicare Sensitive fogkefefej klinikailag igazoltan kiválóbb lepedékeltávolítást biztosít, mint egy kézi fogkefe.
A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.
4.8
5-ből
102
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
BePe41
08/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék szuper. Alaposan tisztít, mégis kíméletes
Érzékeny a fogínyem, ezért fontos volt a kefe lágysága. Ez mind méretileg, mind lágyságra kiváló. Kisgyermekek kivételével mindenkinek ajánlom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej
Réka29
09/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Kíméletesen tisztít
Kellemes puha a sörte, mégis jól tisztít. Kíméletes a fogakhoz és az ínyhez.
Előnyök
Kompatibilis a fogkefémhez
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej
Adriana66
29/09/2019
România
Recomand !
Recomand! Perii sunt foarte moi si delicati potrivit persoanelor cu dinti si gingii sensibile, capatul de perie este excelent se fixeaza foarte usor de manerul periutei.
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică