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  • Első osztályú fogmosás.* Fehérebb fogak.
  • Első osztályú fogmosás.* Fehérebb fogak.
  • Első osztályú fogmosás.* Fehérebb fogak.
  • Első osztályú fogmosás.* Fehérebb fogak.
  • Első osztályú fogmosás.* Fehérebb fogak.
  • Első osztályú fogmosás.* Fehérebb fogak.
  • Első osztályú fogmosás.* Fehérebb fogak.
  • Első osztályú fogmosás.* Fehérebb fogak.

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare DiamondCleanStandard Sonic fogkefefej

HX6062

4.9
| (51) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Első osztályú fogmosás.* Fehérebb fogak.
A DiamondClean fogkefefej tökéletes azok számára, akiknek az alapos tisztítás mellett a felületi lerakódások eltávolítását is igénylik a ragyogóan fehér mosoly érdekében. Ez a fogkefefej arra is kiváló, hogy a fogfehérítő kezelések között is megmaradjon a fogak ragyogása.
Összes előny megtekintése
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ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680B

HX6800/87

ProtectiveClean 4300

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Szónikus elektromos fogkefe

HX680A

HX6807/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
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HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Szónikus elektromos fogkefe

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe dupla csomag

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680E

HX6801/04

ProtectiveClean 4300

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HX6806/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Szónikus elektromos fogkefe

HX683B

HX6830/44

Fokozott tisztítás a folteltávolítás és a fehérebb fogak érdekében

Első osztályú fogmosás.* Fehérebb fogak.

  • 2 db-os

  • Normál méretű

  • Rápattintható

  • Első osztályú fogmosás, fehérebb fogak

Fehérebb fogak akár egy hét alatt

Fehérebb fogak akár egy hét alatt

A Philips Sonicare DiamondClean fogkefefej akár 100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb fogakért mindössze 7 nap alatt.

A gyémánt alakú sörték 100%-kal fehérebb fogakat biztosítanak 1 hét alatt

A gyémánt alakú sörték 100%-kal fehérebb fogakat biztosítanak 1 hét alatt

A DiamondClean sűrűn elhelyezkedő, gyémánt alakú sörtékből álló folteltávolító betétje eltávolítja az ételek és italok okozta mindennapos felületi lerakódásokat. Akár 100%-kal* fehérebb mosolyt tapasztalhat mindössze 7 nap alatt.

Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

A Philips Sonicare DiamondClean fogkefefej már négy hét használat után klinikailag igazoltan akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

51

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kíméletes és alapos

Ezek a kefék elég sokáig bírják, és a már néhány használat után érezhetően simább a fogfelszín. Kíméletesen tisztít, és szettben jóval olcsóbb.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6068/26 Standard Sonic fogkefefej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6068/26 Standard Sonic fogkefefej

21/03/2019

România

România

Calitate foarte buna!

Un produs de foarte buna calitate. Isi fac treaba si curata foarte bine, in toate programele periutei. Recomand cu multa placere. Merita 10 stele!!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6064/33 Capete standard pentru periuţa sonică

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6064/33 Capete standard pentru periuţa sonică

05/09/2018

România

România

Excelent

Capetele Diamond Clean sunt preferatele mele! Perii densi asigura o curatare perfecta a dintilor si gingiilor!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6062/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6062/07 Capete standard pentru periuţa sonică

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. mint egy kézi fogkefe