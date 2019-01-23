2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX680B
HX6800/87
HX680A
HX6807/24
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680J
HX6800/35
HX680E
HX6801/04
HX680J
HX6806/04
HX683B
HX6830/44
2 db-os
Normál méretű
Rápattintható
Első osztályú fogmosás, fehérebb fogak
A Philips Sonicare DiamondClean fogkefefej akár 100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb fogakért mindössze 7 nap alatt.
A DiamondClean sűrűn elhelyezkedő, gyémánt alakú sörtékből álló folteltávolító betétje eltávolítja az ételek és italok okozta mindennapos felületi lerakódásokat. Akár 100%-kal* fehérebb mosolyt tapasztalhat mindössze 7 nap alatt.
A Philips Sonicare DiamondClean fogkefefej már négy hét használat után klinikailag igazoltan akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe.
4.9
5-ből
51
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Kíméletes és alapos
Ezek a kefék elég sokáig bírják, és a már néhány használat után érezhetően simább a fogfelszín. Kíméletesen tisztít, és szettben jóval olcsóbb.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6068/26 Standard Sonic fogkefefej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6068/26 Standard Sonic fogkefefej
MariaElena22
21/03/2019
România
Calitate foarte buna!
Un produs de foarte buna calitate. Isi fac treaba si curata foarte bine, in toate programele periutei. Recomand cu multa placere. Merita 10 stele!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6064/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6064/33 Capete standard pentru periuţa sonică
bianca1990
05/09/2018
România
Excelent
Capetele Diamond Clean sunt preferatele mele! Perii densi asigura o curatare perfecta a dintilor si gingiilor!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6062/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6062/07 Capete standard pentru periuţa sonică
mint egy kézi fogkefe