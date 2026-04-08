2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Akár 100%-kal fehérebb fogak már egy hét alatt*
A W2 Optimal White kefefej tökéletes azok számára, akik az alapos tisztítás mellett a felületi lerakódások eltávolítását is igénylik a ragyogó, még fehérebb mosoly érdekében. Ez a kefefej arra is kiváló, hogy a fogfehérítő kezelések között is megmaradjon a fogak ragyogása.
HX711A
HX7110/01
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX680B
HX6800/87
HX680A
HX6807/24
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
2 csomagos kiszerelés
Normál méretű
Rápattintható
BrushSync módpárosítás
A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték akár 7-szer több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe.
A DiamondClean sűrűn elhelyezkedő, gyémánt alakú sörtékből álló folteltávolító betétje eltávolítja az ételek és italok okozta mindennapos felületi lerakódásokat. Akár 100%-kal* fehérebb mosolyt tapasztalhat mindössze 7 nap alatt.
A lehető legnagyobb tisztaság eléréséhez BrushSync™ módpárosítási funkciónk is hozzájárul**. A Philips Sonicare W2 Optimal White kefefej szinkronizálódik a BrushSync™-támogatású Philips Sonicare fogkeféje markolatával**, és a kivételes fehérítéshez optimális tisztítási módot és intenzitást választja ki. Önnek csak hozzá kell látnia a fogmosáshoz.
4.9
5-ből
300
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Petihu
08/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon ajánlom!
Nagyon ajánlom, sokkal jobb mint bármely más elektromos fogkefe!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6066/87 6 db-os csomagolású fogkefefejek
Date of Use 2025-03-08
Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6066/87 6 db-os csomagolású fogkefefejek
Date of Use 2025-03-08
Vatter 1
20/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kíváló termék
Mindenkinek ajánlom, mert kíváló a tisztítóhatása.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6068/88 8 db-os csomagolású fogkefefejek
Date of Use 2024-02-20
Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6068/88 8 db-os csomagolású fogkefefejek
Date of Use 2024-02-20
Piros666
22/08/2025
Magyarország
szuper
Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6068/88 8 db-os csomagolású fogkefefejek
Date of Use 2023-08-22
Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6068/88 8 db-os csomagolású fogkefefejek
Date of Use 2023-08-22
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis