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Összes sorozat

  • Akár 100%-kal fehérebb fogak már egy hét alatt*
  • Akár 100%-kal fehérebb fogak már egy hét alatt*
  • Akár 100%-kal fehérebb fogak már egy hét alatt*
  • Akár 100%-kal fehérebb fogak már egy hét alatt*
  • Akár 100%-kal fehérebb fogak már egy hét alatt*
  • Akár 100%-kal fehérebb fogak már egy hét alatt*

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare W Optimal WhiteStandard Sonic fogkefefej

HX6062/10

4.9

| (300) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket

Akár 100%-kal fehérebb fogak már egy hét alatt*

A W2 Optimal White kefefej tökéletes azok számára, akik az alapos tisztítás mellett a felületi lerakódások eltávolítását is igénylik a ragyogó, még fehérebb mosoly érdekében. Ez a kefefej arra is kiváló, hogy a fogfehérítő kezelések között is megmaradjon a fogak ragyogása.

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Kompatibilis termékek
Series 5500

Series 5500
Elektromos fogkefe

HX711A

HX7110/01

Series 5300

Series 5300
Szónikus elektromos fogkefe

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Szónikus elektromos fogkefe

HX710A

HX7108/02

Sonicare

Sonicare
Szónikus elektromos fogkefe

HX710A

HX7108/03

Series 5300

Series 5300
Szónikus elektromos fogkefe

HX710A

HX7109/01

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680B

HX6800/87

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680A

HX6807/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Szónikus elektromos fogkefe

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Szónikus elektromos fogkefe

HX683J

HX6836/24

Fokozott tisztítás a folteltávolítás és a fehérebb fogak érdekében

Akár 100%-kal fehérebb fogak már egy hét alatt*

  • 2 csomagos kiszerelés

  • Normál méretű

  • Rápattintható

  • BrushSync módpárosítás

A kézi fogkefékhez képest akár 7-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

A kézi fogkefékhez képest akár 7-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték akár 7-szer több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe.

A gyémánt alakú sörték 100%-kal fehérebb fogakat biztosítanak 1 hét alatt

A gyémánt alakú sörték 100%-kal fehérebb fogakat biztosítanak 1 hét alatt

A DiamondClean sűrűn elhelyezkedő, gyémánt alakú sörtékből álló folteltávolító betétje eltávolítja az ételek és italok okozta mindennapos felületi lerakódásokat. Akár 100%-kal* fehérebb mosolyt tapasztalhat mindössze 7 nap alatt.

Automatikusan kiválasztja az optimális módot a legjobb eredmények érdekében**

Automatikusan kiválasztja az optimális módot a legjobb eredmények érdekében**

A lehető legnagyobb tisztaság eléréséhez BrushSync™ módpárosítási funkciónk is hozzájárul**. A Philips Sonicare W2 Optimal White kefefej szinkronizálódik a BrushSync™-támogatású Philips Sonicare fogkeféje markolatával**, és a kivételes fehérítéshez optimális tisztítási módot és intenzitást választja ki. Önnek csak hozzá kell látnia a fogmosáshoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

300

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

3
2

08/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon ajánlom!

Nagyon ajánlom, sokkal jobb mint bármely más elektromos fogkefe!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6066/87 6 db-os csomagolású fogkefefejek

Date of Use 2025-03-08

Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6066/87 6 db-os csomagolású fogkefefejek

Date of Use 2025-03-08

20/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kíváló termék

Mindenkinek ajánlom, mert kíváló a tisztítóhatása.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6068/88 8 db-os csomagolású fogkefefejek

Date of Use 2024-02-20

Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6068/88 8 db-os csomagolású fogkefefejek

Date of Use 2024-02-20

22/08/2025

Magyarország

Magyarország

szuper

Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6068/88 8 db-os csomagolású fogkefefejek

Date of Use 2023-08-22

Ez az értékelés a következőhöz készült: Optimal White HX6068/88 8 db-os csomagolású fogkefefejek

Date of Use 2023-08-22

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

  2. A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis