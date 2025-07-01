Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Fogkefefejek
Összes sorozat
Philips Sonicare W Optimal White Standard Sonic fogkefefej
Gyártás megszűnt
Támogatás
HX6062/10
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
Mind (1)
Miért van rés a fogkefefej és a markolat között?
A fogkefefej leesik a Sonicare fogkefémről
Ellenőrizze a garancia feltételeit, és indítson termékcserét vagy -javítást
Szerviztámogatás igénylése
Keressen az Ön közelében található szervizközpontokat javítás, diagnosztika és eredeti alkatrészek ügyében.
Jótállási szabályzat megtekintése
Termékre vonatkozó jótállási szabályzatunk
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben