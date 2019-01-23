2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db-os
Kis méret
Rápattintható
Első osztályú fogmosás, fehérebb fogak
A Philips Sonicare DiamondClean fogkefefej akár 100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb fogakért mindössze 7 nap alatt.
A DiamondClean sűrűn elhelyezkedő, gyémánt alakú sörtékből álló folteltávolító betétje eltávolítja az ételek és italok okozta mindennapos felületi lerakódásokat. Akár 100%-kal* fehérebb mosolyt tapasztalhat mindössze 7 nap alatt.
A Philips Sonicare fogkefefejek rendkívül fontos elemei alaptechnológiánknak - a magas frekvencián, nagy amplitúdóval mozgó kefefejek 31 000 tisztítómozdulatot végeznek percenként. Páratlan szónikus technológiánk a teljes fogkefére kiterjed, a nyelétől egészen a kefefej csúcsáig. A szónikus mozgás dinamikus folyadékos tisztítást eredményez, ami a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén, s mindig tökéletesen, mégis gyengéden tisztít.
4.8
5-ből
11
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Remek pótfejek
Érezhetően simább fogfelszín már néhány használat után. Kíméletes tisztítás, hosszú élettartam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6074/07 mini szónikus fogkefefejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6074/07 mini szónikus fogkefefejek
vasillica
15/05/2019
România
Produs excelent
Foarte bune pentru o curatare temeinica,pentru indepartarea petelor de pe dinti si mentinerea stalucirii dintilor!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică
MadalinR
02/04/2019
România
Calitate si design superioare
Materialul este calitativ,dupa 3 luni de folosire sunt ca noi chiar daca trebuiesc inlocuite,periere delicata si precisa,dinti mai curati si mai albi in timp
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6072/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6072/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică