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  • Kisebb méret. Célzott tisztítás.
  • Kisebb méret. Célzott tisztítás.
  • Kisebb méret. Célzott tisztítás.
  • Kisebb méret. Célzott tisztítás.
  • Kisebb méret. Célzott tisztítás.
  • Kisebb méret. Célzott tisztítás.

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare DiamondCleanKompakt Sonic fogkefefej

HX6072/05

4.8
| (11) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kisebb méret. Célzott tisztítás.
A DiamondClean fogkefefej tökéletes azok számára, akiknek az alapos tisztítás mellett a felületi lerakódások eltávolítását is igénylik a ragyogóan fehér mosoly érdekében. Ez a fogkefefej arra is kiváló, hogy a fogfehérítő kezelések között is megmaradjon a fogak ragyogása.
Összes előny megtekintése

Fokozott tisztítás a folteltávolítás és a fehérebb fogak érdekében

Kisebb méret. Célzott tisztítás.

  • 2 db-os

  • Kis méret

  • Rápattintható

  • Első osztályú fogmosás, fehérebb fogak

Fehérebb fogak akár egy hét alatt

Fehérebb fogak akár egy hét alatt

A Philips Sonicare DiamondClean fogkefefej akár 100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb fogakért mindössze 7 nap alatt.

A gyémánt alakú sörték 100%-kal fehérebb fogakat biztosítanak 1 hét alatt

A gyémánt alakú sörték 100%-kal fehérebb fogakat biztosítanak 1 hét alatt

A DiamondClean sűrűn elhelyezkedő, gyémánt alakú sörtékből álló folteltávolító betétje eltávolítja az ételek és italok okozta mindennapos felületi lerakódásokat. Akár 100%-kal* fehérebb mosolyt tapasztalhat mindössze 7 nap alatt.

Maximális szónikus mozgásra tervezték

Maximális szónikus mozgásra tervezték

A Philips Sonicare fogkefefejek rendkívül fontos elemei alaptechnológiánknak - a magas frekvencián, nagy amplitúdóval mozgó kefefejek 31 000 tisztítómozdulatot végeznek percenként. Páratlan szónikus technológiánk a teljes fogkefére kiterjed, a nyelétől egészen a kefefej csúcsáig. A szónikus mozgás dinamikus folyadékos tisztítást eredményez, ami a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén, s mindig tökéletesen, mégis gyengéden tisztít.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

11

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek pótfejek

Érezhetően simább fogfelszín már néhány használat után. Kíméletes tisztítás, hosszú élettartam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6074/07 mini szónikus fogkefefejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6074/07 mini szónikus fogkefefejek

15/05/2019

România

România

Produs excelent

Foarte bune pentru o curatare temeinica,pentru indepartarea petelor de pe dinti si mentinerea stalucirii dintilor!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică

02/04/2019

România

România

Calitate si design superioare

Materialul este calitativ,dupa 3 luni de folosire sunt ca noi chiar daca trebuiesc inlocuite,periere delicata si precisa,dinti mai curati si mai albi in timp

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6072/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX6072/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.