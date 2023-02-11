2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX6907/01
HX6160D
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
HX680B
HX6800/87
HX680A
HX6807/24
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680J
HX6800/35
HX680E
HX6801/04
HX680J
HX6806/04
HX683B
HX6830/44
UV-fertőtlenítő technológia
2 fogkefefejet fertőtlenít**
Vegyi anyagok nélkül tisztít
1 fogkefét tölt***
Vonja be a kefefejeket fertőtlenítő fénnyel: a UV-fertőtlenítő lámpája fertőtlenítő fényt bocsát a fogkefefej teljes felső részére az optimális eredmény elérése érdekében.
Nyomja meg egyszer a gombot az UV-fertőtlenítő bekapcsolásához.
Egyszerű és biztonságos: az UV-fertőtlenítő automatikusan kikapcsol, amikor a 10 perces tisztítás befejeződött.
4.2
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Barack62
11/02/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Elektromos fogkefe
Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.
Előnyök
Egyszerű, alapos tisztítás
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
Lenka71
16/01/2023
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Skladný
Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku
Előnyök
UV sanitizér, nabíječka pro kartáček
Hátrányok
Nemá cestovní balení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
rknichal
01/05/2024
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Produkt super
Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.
Előnyök
Dobra cena i szybka praca
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
H.A., E. coli, S mutans; HSV-1. InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) és Premium Plaque Control (C3) esetén.
kompatibilis minden rápattintható felnőtt fogkefefejjel