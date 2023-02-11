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Összes sorozat

  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
  • Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*

Gyártás megszűnt

UV SanitizerUV-fertőtlenítő

HX6907/01

HX6160D

4.2
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*
A speciális tervezésű UV-fertőtlenítő technológiánknak köszönhetően még megnyugtatóbb a Sonicare kefefejek tisztán tartása. Vegyi anyagok nélkül pusztítja el a baktériumok és vírusok akár 99%-át*.
Összes előny megtekintése
MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Kompatibilis termékek
ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680B

HX6800/87

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680A

HX6807/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Szónikus elektromos fogkefe

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Szónikus elektromos fogkefe

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe dupla csomag

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680E

HX6801/04

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680J

HX6806/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Szónikus elektromos fogkefe

HX683B

HX6830/44

A baktériumok és vírusok akár 99%-át is elpusztítja*

Segít elpusztítani a baktériumokat és kórokozókat a kefefejen*

  • UV-fertőtlenítő technológia

  • 2 fogkefefejet fertőtlenít**

  • Vegyi anyagok nélkül tisztít

  • 1 fogkefét tölt***

A kefefejeket körbeveszi a fertőtlenítő fény

A kefefejeket körbeveszi a fertőtlenítő fény

Vonja be a kefefejeket fertőtlenítő fénnyel: a UV-fertőtlenítő lámpája fertőtlenítő fényt bocsát a fogkefefej teljes felső részére az optimális eredmény elérése érdekében.

Tisztítsa meg a kefefejeket** egyetlen gombnyomással

Tisztítsa meg a kefefejeket** egyetlen gombnyomással

Nyomja meg egyszer a gombot az UV-fertőtlenítő bekapcsolásához.

Automatikusan kikapcsol 10 perc tisztítás után

Automatikusan kikapcsol 10 perc tisztítás után

Egyszerű és biztonságos: az UV-fertőtlenítő automatikusan kikapcsol, amikor a 10 perces tisztítás befejeződött.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.2

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2

11/02/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Elektromos fogkefe

Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.

Előnyök

Egyszerű, alapos tisztítás

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Skladný

Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku

Előnyök

UV sanitizér, nabíječka pro kartáček

Hátrányok

Nemá cestovní balení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

01/05/2024

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Produkt super

Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.

Előnyök

Dobra cena i szybka praca

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. H.A., E. coli, S mutans; HSV-1. InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) és Premium Plaque Control (C3) esetén.

  2. kompatibilis minden rápattintható felnőtt fogkefefejjel