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Gyártás megszűnt
Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.
Azok számára, akik nem használnak fogselymet következetesen, az AirFloss egyszerű módot biztosít a fogak közötti tisztításhoz. Az AirFloss egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel. Egyedülálló, levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiája segít eltávolítani a lepedéket a nehezen elérhető helyeken is.
1 fúvófejjel
A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss fogköztisztítóval egyszerűen megtisztíthatja a fogak közötti rések mélyét, ez elősegíti az egészségesebb szokások kialakítását. A nem rendszeres fogselyemhasználók 96%-a három hónap után is folytatta az AirFloss heti legalább négyszeri használatát.
Az AirFloss-szal a teljes szájüreg megtisztítása csupán 30 másodpercet vesz igénybe. Csak nyomja meg a gombot egyszer egy fújásért, majd ezt ismételje meg a készülék mozgatása közben. Az új automatikus fújás funkció használatához csak tartsa lenyomva a gombot, és mozgassa az irányítófejet. A készülék másodpercenként automatikusan megismétli a fújást.
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4.3
5-ből
104
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
BBeáta
22/03/2017
Magyarország
Maximálisan csak ajánlani tudom.
A mindennapjaim elengedhetetlen kellékévé vált. Az elérhetetlen lepedékek eltávolításában a legjobb termék, amit eddig próbáltam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8210/22 Fogköztisztító - Újratölthető
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8210/22 Fogköztisztító - Újratölthető
Slavomír
29/12/2019
Slovensko
Jednoduché a účinné
Jednoduché a účinné čistenie silným rázom vody zmiešanou so vzduchu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka
Használat dátuma 2019-11-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka
Használat dátuma 2019-11-29
Kakarott
20/12/2024
România
Capete de schimb?
Bună ziua! Unde mai găsesc să cumpăr capăt de schimb? Mulțumesc!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil
Használat dátuma 2022-12-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil
Használat dátuma 2022-12-20
mint önmagában a hagyományos fogmosás