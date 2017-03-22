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Gyártás megszűnt

Philips Sonicare AirFlossFogköztisztító - Újratölthető

HX8211/02

4.3

| (104) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.

Azok számára, akik nem használnak fogselymet következetesen, az AirFloss egyszerű módot biztosít a fogak közötti tisztításhoz. Az AirFloss egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel. Egyedülálló, levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiája segít eltávolítani a lepedéket a nehezen elérhető helyeken is.

Összes előny megtekintése

Eltávolítja a lepedéket, ott is, ahol a fogmosás nem

Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.

  • 1 fúvófejjel

Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia

Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia

Egyszerűen növelheti a fogak közötti tisztítás hatékonyságát

Egyszerűen növelheti a fogak közötti tisztítás hatékonyságát

A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss fogköztisztítóval egyszerűen megtisztíthatja a fogak közötti rések mélyét, ez elősegíti az egészségesebb szokások kialakítását. A nem rendszeres fogselyemhasználók 96%-a három hónap után is folytatta az AirFloss heti legalább négyszeri használatát.

Tisztítsa meg teljes szájüregét csupán 30 másodperc alatt

Tisztítsa meg teljes szájüregét csupán 30 másodperc alatt

Az AirFloss-szal a teljes szájüreg megtisztítása csupán 30 másodpercet vesz igénybe. Csak nyomja meg a gombot egyszer egy fújásért, majd ezt ismételje meg a készülék mozgatása közben. Az új automatikus fújás funkció használatához csak tartsa lenyomva a gombot, és mozgassa az irányítófejet. A készülék másodpercenként automatikusan megismétli a fújást.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

104

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

22/03/2017

Magyarország

Magyarország

Maximálisan csak ajánlani tudom.

A mindennapjaim elengedhetetlen kellékévé vált. Az elérhetetlen lepedékek eltávolításában a legjobb termék, amit eddig próbáltam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8210/22 Fogköztisztító - Újratölthető

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8210/22 Fogköztisztító - Újratölthető

29/12/2019

Slovensko

Slovensko

Jednoduché a účinné

Jednoduché a účinné čistenie silným rázom vody zmiešanou so vzduchu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka

Használat dátuma 2019-11-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka

Használat dátuma 2019-11-29

20/12/2024

România

România

Capete de schimb?

Bună ziua! Unde mai găsesc să cumpăr capăt de schimb? Mulțumesc!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil

Használat dátuma 2022-12-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil

Használat dátuma 2022-12-20

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. mint önmagában a hagyományos fogmosás