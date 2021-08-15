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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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A Sonicare fogkefék töltése
A töltőalap kompatibilis a legtöbb Philips Sonicare elektromos fogkefével és AirFloss készülékkel.
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
Ez a termék
Philips Sonicare
Töltőalap
5 499 Ft
For Kids
4 db-os csomagolású fogkefefejek
7 599 Ft
5499 Ft
5499 Ft
HX680B
HX6800/87
HX680A
HX6807/24
HX6350
HX6352/42
HX6322/12
HX6352/11
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680J
HX6800/35
HX680E
HX6801/04
White
Európai országok
Kábelhosszúság: 95 cm
2 tűs
A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.