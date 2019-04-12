Izgalmas jutalmak a sikeres fogmosási műveleteket követően

A Philips Sonicare For Kids fogkefe és alkalmazás egy egészen új szintjét kínálja a szórakoztató fogmosásnak. Az alkalmazás főszereplője a kedves Sparkly, aki nagyon szereti a tiszta fogakat. A gyerekek vigyáznak Sparkly-ra, miközben az alkalmazás fogmosási oktatója ráveszi őket a hosszabb és alaposabb fogmosásra. Minden egyes alkalommal, amikor a gyermeke jól mosta meg a fogát, Sparkly boldogabb lesz, és minden sikeres fogmosási művelet után jutalom jár. A gyerekek hozzájuthatnak kiegészítőkhöz, melyekkel személyre szabhatják Sparkly-t, vagy ételt nyerhetnek Sparkly-nak, aki szeret egészségesen táplálkozni. A szülők maguk is megadhatnak jutalmakat az alkalmazáson belül.