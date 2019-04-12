Keresőkifejezés

    Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás

      Philips Sonicare For Kids Szónikus elektromos fogkefe

      HX6322/12

      Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás

      Motiválja a gyerekeket, miközben elsajátítják a fogmosási szokásokat. A Philips Sonicare For Kids Bluetooth-kompatibilis fogkefe kapcsolatban van egy alkalmazással, amely segítségével a gyerekek hatékonyabban és hosszabb ideig végzik a fogmosást. A gyerekek élvezettel tanulják meg az élethosszig tartó technikákat.

      Elérhető:

      Philips Sonicare For Kids Szónikus elektromos fogkefe

      For Kids
      For Kids

      Szónikus elektromos fogkefe

      Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás

      Az élethosszig tartó egészséges szokások kialakításának izgalmas kezdete

      • Beépített Bluetooth®
      • Oktatási alkalmazás
      • 2 fogkefefej
      • 2 üzemmód
      A szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyermekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra*

      A szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyermekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra*

      A Philips Sonicare For Kids fogkefével és alkalmazással a gyerekek maguktól tanulnak meg helyesen fogat mosni. Az alkalmazás Bluetooth-on keresztül szinkronizál a gyermeke szónikus fogkeféjével, és megmutatja a helyes fogmosási technikákat, illetve nyomon követi a teljesítményt. A gyerekek láthatják, hogy milyen jól mossák a fogukat, illetve a jól végzett munka után izgalmas jutalmakban részesülnek. Oktató és hatékony; a felmérésben részt vett szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyerekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra. Ez egy szórakoztató módja annak, hogy a gyerekek élethosszig tartó, egészséges szájápolási szokásokat sajátítsanak el.

      Az interaktív alkalmazás, melynek köszönhetően a gyermekek lelkesen mosnak fogat

      Interaktív szórakozás és Philips Sonicare technológia

      Izgalmas jutalmak a sikeres fogmosási műveleteket követően

      A Philips Sonicare For Kids fogkefe és alkalmazás egy egészen új szintjét kínálja a szórakoztató fogmosásnak. Az alkalmazás főszereplője a kedves Sparkly, aki nagyon szereti a tiszta fogakat. A gyerekek vigyáznak Sparkly-ra, miközben az alkalmazás fogmosási oktatója ráveszi őket a hosszabb és alaposabb fogmosásra. Minden egyes alkalommal, amikor a gyermeke jól mosta meg a fogát, Sparkly boldogabb lesz, és minden sikeres fogmosási művelet után jutalom jár. A gyerekek hozzájuthatnak kiegészítőkhöz, melyekkel személyre szabhatják Sparkly-t, vagy ételt nyerhetnek Sparkly-nak, aki szeret egészségesen táplálkozni. A szülők maguk is megadhatnak jutalmakat az alkalmazáson belül.

      Műszaki adatok

      • Tápellátás

        Feszültség
        110–220 V

      • Műszaki adatok

        Akkumulátor
        Újratölthető
        Energiafogyasztás
        Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W
        Elem típusa
        Lítium-ionos

      • Formatervezés és kidolgozás

        Szín
        Lila

      • Szerviz

        Jótállás
        2 év korlátozott garancia

      • Kompatibilitás

        Android-kompatibilis
        • Android telefonok
        • Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek
        iOS-kompatibilis
        • iPhone 4S vagy újabb
        • 3. generációs iPad vagy újabb
        • iOS7 operációs rendszerrel

      • Egyszerű használat

        Fogkefefej rendszer
        Könnyen rápattintható kefefejek
        Töltöttségjelző
        A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát
        Markolat
        • Gumi markolat a könnyű fogás érdekében
        • Vékony, ergonomikus kialakítás

      • Tartozékok

        Markolat
        1 db Sonicare For Kids Bluetooth-kompatibilis markolat
        Kefefejek
        • 1 db Sonicare For Kids standard fogkefe gyermekek számára
        • 1 Sonicare For Kids, kompakt
        Matricák
        • 8 matrica a testreszabáshoz
        • 2 bónusz matrica
        Töltő
        1

      • Fogmosási teljesítmény

        Teljesítmény
        75%-kal hatékonyabb*
        Egészségügyi előnyök
        Az egészséges szájápolási szokásokért
        Sebesség
        Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc
        Időzítő
        KidTimer és Quadpacer időzítő

      • Módok

        Üzemmódok
        2

      • Támogatott szoftverek

        Szoftverfrissítések
        A Philips a vásárlás dátumától számított 2 évig kínál szoftverfrissítéseket.

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • Sonicare for Kids markolat
      • Sonicare For Kids, gyermekek számára készített fogkefefej
      • Hagyományos töltő
      • Sparkly matricák

      • a felmérésben részt vett szülők arányában, összehasonlítva a csupán manuális fogkefét használókkal
      • * a manuális fogkefékhez képest
      • ** naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve
      • *** a megkérdezett, 4–10 éves gyermekeket nevelő amerikai fogászati szakértők
