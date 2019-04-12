A doboz egyéb tartalma
- Sonicare for Kids markolat
- Sonicare For Kids, gyermekek számára készített fogkefefej
- Hagyományos töltő
- Sparkly matricák
HX6322/12
Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
Motiválja a gyerekeket, miközben elsajátítják a fogmosási szokásokat. A Philips Sonicare For Kids Bluetooth-kompatibilis fogkefe kapcsolatban van egy alkalmazással, amely segítségével a gyerekek hatékonyabban és hosszabb ideig végzik a fogmosást. A gyerekek élvezettel tanulják meg az élethosszig tartó technikákat.Összes előny megtekintése
Szónikus elektromos fogkefe
összes
A Philips Sonicare For Kids fogkefével és alkalmazással a gyerekek maguktól tanulnak meg helyesen fogat mosni. Az alkalmazás Bluetooth-on keresztül szinkronizál a gyermeke szónikus fogkeféjével, és megmutatja a helyes fogmosási technikákat, illetve nyomon követi a teljesítményt. A gyerekek láthatják, hogy milyen jól mossák a fogukat, illetve a jól végzett munka után izgalmas jutalmakban részesülnek. Oktató és hatékony; a felmérésben részt vett szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyerekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra. Ez egy szórakoztató módja annak, hogy a gyerekek élethosszig tartó, egészséges szájápolási szokásokat sajátítsanak el.
Kövesse nyomon a fogmosás idejét akkor is, amikor nem használják az alkalmazást
Interaktív szórakozás és Philips Sonicare technológia
A Philips Sonicare For Kids fogkefe és alkalmazás egy egészen új szintjét kínálja a szórakoztató fogmosásnak. Az alkalmazás főszereplője a kedves Sparkly, aki nagyon szereti a tiszta fogakat. A gyerekek vigyáznak Sparkly-ra, miközben az alkalmazás fogmosási oktatója ráveszi őket a hosszabb és alaposabb fogmosásra. Minden egyes alkalommal, amikor a gyermeke jól mosta meg a fogát, Sparkly boldogabb lesz, és minden sikeres fogmosási művelet után jutalom jár. A gyerekek hozzájuthatnak kiegészítőkhöz, melyekkel személyre szabhatják Sparkly-t, vagy ételt nyerhetnek Sparkly-nak, aki szeret egészségesen táplálkozni. A szülők maguk is megadhatnak jutalmakat az alkalmazáson belül.
Tápellátás
Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
Szerviz
Kompatibilitás
Egyszerű használat
Tartozékok
Fogmosási teljesítmény
Módok
Támogatott szoftverek
