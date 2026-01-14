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Philips Sonicare For KidsSzónikus elektromos fogkefe

HX6352/42

HX6350

4.8

| (1493) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Aqua
Aqua
Lila
Lila
Rózsaszín
Rózsaszín
Zöld
Zöld

Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás

Motiválja a gyerekeket, miközben elsajátítják a fogmosási szokásokat. A Philips Sonicare For Kids Bluetooth-kompatibilis fogkefe kapcsolatban van egy alkalmazással, amely segítségével a gyerekek hatékonyabban és hosszabb ideig végzik a fogmosást. A gyerekek élvezettel tanulják meg az élethosszig tartó technikákat.

Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Tartozékok hozzáadása

Összes megtekintése

Ez a termék

For Kids Szónikus elektromos fogkefe

For Kids
Szónikus elektromos fogkefe

15 899 Ft

  • For Kids

    For Kids
    2 db-os csomagolású fogkefefejek

    3 990 Ft

  • For Kids

    For Kids
    4 db-os csomagolású fogkefefejek

    7 599 Ft

15 899 Ft

15 899 Ft

Az élethosszig tartó egészséges szokások kialakításának izgalmas kezdete

Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás

  • Beépített Bluetooth®

  • Oktatási alkalmazás

  • 2 fogkefefej

  • 2 üzemmód

A szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyermekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra*

A szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyermekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra*

A Philips Sonicare For Kids fogkefével és alkalmazással a gyerekek maguktól tanulnak meg helyesen fogat mosni. Az alkalmazás Bluetooth-on keresztül szinkronizál a gyermeke szónikus fogkeféjével, és megmutatja a helyes fogmosási technikákat, illetve nyomon követi a teljesítményt. A gyerekek láthatják, hogy milyen jól mossák a fogukat, illetve a jól végzett munka után izgalmas jutalmakban részesülnek. Oktató és hatékony; a felmérésben részt vett szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyerekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra. Ez egy szórakoztató módja annak, hogy a gyerekek élethosszig tartó, egészséges szájápolási szokásokat sajátítsanak el.

Kövesse nyomon a fogmosás idejét akkor is, amikor nem használják az alkalmazást

Kövesse nyomon a fogmosás idejét akkor is, amikor nem használják az alkalmazást

Kövesse nyomon a fogmosás idejét akkor is, amikor nem használják az alkalmazást

Az interaktív alkalmazás, melynek köszönhetően a gyermekek lelkesen mosnak fogat

Az interaktív alkalmazás, melynek köszönhetően a gyermekek lelkesen mosnak fogat

Interaktív szórakozás és Philips Sonicare technológia

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

1493

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

14/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Öröm vele a fogmosás

A Philips alkalmazásának köszönhetően a 12 és 9 éves gyerekeim örömmel mennek az elektromos fogkefével fogat mosni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe

Használat dátuma 2025-12-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe

Használat dátuma 2025-12-14

10/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék szuper!

Nagyon meg vagyok elégedve a termékkel. Kisfiam kapta karácsonyra. Sokkal alaposabban moa fofat így, mintha, hagyományos fogkefét használna. Azóta nem kell állandóan ott állnom mellette, és könyörögni, hogy mosson már fogat. Nagyon szépen tisztít, és a 30 mp-es rezgések is nagyon jók, mikor pozíciót kell váltani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe

Használat dátuma 2025-12-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe

Használat dátuma 2025-12-10

11/08/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Szuper

Hosszú üzemidö, kényelmes kialakítás. Applikációt nem használjuk.

Előnyök

Nem kell gyakran tölteni

Hátrányok

Pótfej drága

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6352/42 Szónikus elektromos fogkefe

Használat dátuma 2023-08-11

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6352/42 Szónikus elektromos fogkefe

Használat dátuma 2023-08-11

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. a felmérésben részt vett szülők arányában, összehasonlítva a csupán manuális fogkefét használókkal

  2. a manuális fogkefékhez képest

  3. naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve

  4. a megkérdezett, 4–10 éves gyermekeket nevelő amerikai fogászati szakértők