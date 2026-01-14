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HX6352/42
HX6350
Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
Motiválja a gyerekeket, miközben elsajátítják a fogmosási szokásokat. A Philips Sonicare For Kids Bluetooth-kompatibilis fogkefe kapcsolatban van egy alkalmazással, amely segítségével a gyerekek hatékonyabban és hosszabb ideig végzik a fogmosást. A gyerekek élvezettel tanulják meg az élethosszig tartó technikákat.
Kiterjesztett garancia
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
Ez a termék
For Kids
Szónikus elektromos fogkefe
15 899 Ft
For Kids
2 db-os csomagolású fogkefefejek
3 990 Ft
For Kids
4 db-os csomagolású fogkefefejek
7 599 Ft
15 899 Ft
15 899 Ft
Beépített Bluetooth®
Oktatási alkalmazás
2 fogkefefej
2 üzemmód
A Philips Sonicare For Kids fogkefével és alkalmazással a gyerekek maguktól tanulnak meg helyesen fogat mosni. Az alkalmazás Bluetooth-on keresztül szinkronizál a gyermeke szónikus fogkeféjével, és megmutatja a helyes fogmosási technikákat, illetve nyomon követi a teljesítményt. A gyerekek láthatják, hogy milyen jól mossák a fogukat, illetve a jól végzett munka után izgalmas jutalmakban részesülnek. Oktató és hatékony; a felmérésben részt vett szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyerekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra. Ez egy szórakoztató módja annak, hogy a gyerekek élethosszig tartó, egészséges szájápolási szokásokat sajátítsanak el.
Kövesse nyomon a fogmosás idejét akkor is, amikor nem használják az alkalmazást
Interaktív szórakozás és Philips Sonicare technológia
4.8
5-ből
1493
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Mu_LaBo
14/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Öröm vele a fogmosás
A Philips alkalmazásának köszönhetően a 12 és 9 éves gyerekeim örömmel mennek az elektromos fogkefével fogat mosni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe
Használat dátuma 2025-12-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe
Használat dátuma 2025-12-14
Beni10
10/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék szuper!
Nagyon meg vagyok elégedve a termékkel. Kisfiam kapta karácsonyra. Sokkal alaposabban moa fofat így, mintha, hagyományos fogkefét használna. Azóta nem kell állandóan ott állnom mellette, és könyörögni, hogy mosson már fogat. Nagyon szépen tisztít, és a 30 mp-es rezgések is nagyon jók, mikor pozíciót kell váltani.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe
Használat dátuma 2025-12-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe
Használat dátuma 2025-12-10
Fodkat
11/08/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Szuper
Hosszú üzemidö, kényelmes kialakítás. Applikációt nem használjuk.
Előnyök
Nem kell gyakran tölteni
Hátrányok
Pótfej drága
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6352/42 Szónikus elektromos fogkefe
Használat dátuma 2023-08-11
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6352/42 Szónikus elektromos fogkefe
Használat dátuma 2023-08-11
a felmérésben részt vett szülők arányában, összehasonlítva a csupán manuális fogkefét használókkal
a manuális fogkefékhez képest
naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve
a megkérdezett, 4–10 éves gyermekeket nevelő amerikai fogászati szakértők