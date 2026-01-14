2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HX6322/04
HX6340
Kiterjesztett garancia
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
Ez a termék
For Kids
Szónikus elektromos fogkefe
15 999 Ft
For Kids
2 db-os csomagolású fogkefefejek
5 590 Ft
For Kids
4 db-os csomagolású fogkefefejek
7 199 Ft
15 999 Ft
15 999 Ft
Beépített Bluetooth®
Oktatási alkalmazás
2 fogkefefej
2 üzemmód
Interaktív szórakozás és Philips Sonicare technológia
A Philips Sonicare For Kids fogkefével és alkalmazással a gyerekek maguktól tanulnak meg helyesen fogat mosni. Az alkalmazás Bluetooth-on keresztül szinkronizál a gyermeke szónikus fogkeféjével, és megmutatja a helyes fogmosási technikákat, illetve nyomon követi a teljesítményt. A gyerekek láthatják, hogy milyen jól mossák a fogukat, illetve a jól végzett munka után izgalmas jutalmakban részesülnek. Oktató és hatékony; a felmérésben részt vett szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyerekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra. Ez egy szórakoztató módja annak, hogy a gyerekek élethosszig tartó, egészséges szájápolási szokásokat sajátítsanak el.
A Philips Sonicare For Kids fogkefe és alkalmazás egy egészen új szintjét kínálja a szórakoztató fogmosásnak. Az alkalmazás főszereplője a kedves Sparkly, aki nagyon szereti a tiszta fogakat. A gyerekek vigyáznak Sparkly-ra, miközben az alkalmazás fogmosási oktatója ráveszi őket a hosszabb és alaposabb fogmosásra. Minden egyes alkalommal, amikor a gyermeke jól mosta meg a fogát, Sparkly boldogabb lesz, és minden sikeres fogmosási művelet után jutalom jár. A gyerekek hozzájuthatnak kiegészítőkhöz, melyekkel személyre szabhatják Sparkly-t, vagy ételt nyerhetnek Sparkly-nak, aki szeret egészségesen táplálkozni. A szülők maguk is megadhatnak jutalmakat az alkalmazáson belül.
4.8
5-ből
1489
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Mu_LaBo
14/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Öröm vele a fogmosás
A Philips alkalmazásának köszönhetően a 12 és 9 éves gyerekeim örömmel mennek az elektromos fogkefével fogat mosni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe
Beni10
10/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék szuper!
Nagyon meg vagyok elégedve a termékkel. Kisfiam kapta karácsonyra. Sokkal alaposabban moa fofat így, mintha, hagyományos fogkefét használna. Azóta nem kell állandóan ott állnom mellette, és könyörögni, hogy mosson már fogat. Nagyon szépen tisztít, és a 30 mp-es rezgések is nagyon jók, mikor pozíciót kell váltani.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe
Fodkat
11/08/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Szuper
Hosszú üzemidö, kényelmes kialakítás. Applikációt nem használjuk.
Előnyök
Nem kell gyakran tölteni
Hátrányok
Pótfej drága
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6352/42 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6352/42 Szónikus elektromos fogkefe
a felmérésben részt vett szülők arányában, összehasonlítva a csupán manuális fogkefét használókkal
a manuális fogkefékhez képest
naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve
a megkérdezett, 4–10 éves gyermekeket nevelő amerikai fogászati szakértők