Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

15

n

20

ó

:

58

p

:

35

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
  • Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás

Pénzvisszafizetési garancia

Philips Sonicare For KidsSzónikus elektromos fogkefe

HX6322/04

HX6340

4.8
| (1489) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Aqua
Aqua
Lila
Lila
Rózsaszín
Rózsaszín
Zöld
Zöld
Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás
Motiválja a gyerekeket, miközben elsajátítják a fogmosási szokásokat. A Philips Sonicare For Kids Bluetooth-kompatibilis fogkefe kapcsolatban van egy alkalmazással, amely segítségével a gyerekek hatékonyabban és hosszabb ideig végzik a fogmosást. A gyerekek élvezettel tanulják meg az élethosszig tartó technikákat.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Tartozékok hozzáadása

Összes megtekintése

Ez a termék

For Kids Szónikus elektromos fogkefe

For Kids
Szónikus elektromos fogkefe

15 999 Ft

  • For Kids

    For Kids
    2 db-os csomagolású fogkefefejek

    5 590 Ft

  • For Kids

    For Kids
    4 db-os csomagolású fogkefefejek

    7 199 Ft

15 999 Ft

15 999 Ft

Az élethosszig tartó egészséges szokások kialakításának izgalmas kezdete

Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes, hatékonyabb fogmosás

  • Beépített Bluetooth®

  • Oktatási alkalmazás

  • 2 fogkefefej

  • 2 üzemmód

Az interaktív alkalmazás, melynek köszönhetően a gyermekek lelkesen mosnak fogat

Az interaktív alkalmazás, melynek köszönhetően a gyermekek lelkesen mosnak fogat

Interaktív szórakozás és Philips Sonicare technológia

A szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyermekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra*

A szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyermekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra*

A Philips Sonicare For Kids fogkefével és alkalmazással a gyerekek maguktól tanulnak meg helyesen fogat mosni. Az alkalmazás Bluetooth-on keresztül szinkronizál a gyermeke szónikus fogkeféjével, és megmutatja a helyes fogmosási technikákat, illetve nyomon követi a teljesítményt. A gyerekek láthatják, hogy milyen jól mossák a fogukat, illetve a jól végzett munka után izgalmas jutalmakban részesülnek. Oktató és hatékony; a felmérésben részt vett szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyerekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra. Ez egy szórakoztató módja annak, hogy a gyerekek élethosszig tartó, egészséges szájápolási szokásokat sajátítsanak el.

Izgalmas jutalmak a sikeres fogmosási műveleteket követően

Izgalmas jutalmak a sikeres fogmosási műveleteket követően

A Philips Sonicare For Kids fogkefe és alkalmazás egy egészen új szintjét kínálja a szórakoztató fogmosásnak. Az alkalmazás főszereplője a kedves Sparkly, aki nagyon szereti a tiszta fogakat. A gyerekek vigyáznak Sparkly-ra, miközben az alkalmazás fogmosási oktatója ráveszi őket a hosszabb és alaposabb fogmosásra. Minden egyes alkalommal, amikor a gyermeke jól mosta meg a fogát, Sparkly boldogabb lesz, és minden sikeres fogmosási művelet után jutalom jár. A gyerekek hozzájuthatnak kiegészítőkhöz, melyekkel személyre szabhatják Sparkly-t, vagy ételt nyerhetnek Sparkly-nak, aki szeret egészségesen táplálkozni. A szülők maguk is megadhatnak jutalmakat az alkalmazáson belül.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

1489

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

14/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Öröm vele a fogmosás

A Philips alkalmazásának köszönhetően a 12 és 9 éves gyerekeim örömmel mennek az elektromos fogkefével fogat mosni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe

10/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék szuper!

Nagyon meg vagyok elégedve a termékkel. Kisfiam kapta karácsonyra. Sokkal alaposabban moa fofat így, mintha, hagyományos fogkefét használna. Azóta nem kell állandóan ott állnom mellette, és könyörögni, hogy mosson már fogat. Nagyon szépen tisztít, és a 30 mp-es rezgések is nagyon jók, mikor pozíciót kell váltani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6322/04 Szónikus elektromos fogkefe

11/08/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Szuper

Hosszú üzemidö, kényelmes kialakítás. Applikációt nem használjuk.

Előnyök

Nem kell gyakran tölteni

Hátrányok

Pótfej drága

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6352/42 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6352/42 Szónikus elektromos fogkefe

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. a felmérésben részt vett szülők arányában, összehasonlítva a csupán manuális fogkefét használókkal

  2. a manuális fogkefékhez képest

  3. naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve

  4. a megkérdezett, 4–10 éves gyermekeket nevelő amerikai fogászati szakértők