2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Támogatás
HX6352/42
HX6350
Hogyan működik a fogmosási útmutató a Sonicare alkalmazásban?
Mely országokban áll rendelkezésre a Sonicare alkalmazás?
Mit jeleznek az akkumulátor töltöttségjelző fényei a Sonicare fogkefén?
Melyik fogkefefej használható Sonicare fogkefémhez?
Kicserélhetem a Sonicare fogkefém akkumulátorát?
Milyen fogmosási üzemmódok állnak rendelkezésre a Sonicare fogkeféhez?
Hogyan tölthetem a Sonicare fogkefémet?
Hogyan regisztrálhatom a Sonicare fogkefét?
Hogyan csatlakoztathatom a fogkefém a Sonicare alkalmazáshoz?
Hogyan tisztítsam Philips Sonicare fogkefémet?
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