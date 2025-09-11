TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Philips Sonicare For Kids Szónikus elektromos fogkefe

Támogatás

Philips Sonicare For KidsSzónikus elektromos fogkefe

HX6352/42

HX6350

Philips Sonicare For Kids Szónikus elektromos fogkefe

Ugrás az üzlethez

Elérhető

Aqua
Aqua
Lila
Lila
Rózsaszín
Rózsaszín
Zöld
Zöld

Regisztrálja a terméket

Kérje a kiterjesztett garanciát

Regisztráljon a vásárlást követő 90 napon belül a kiterjesztett garanciáért (feltételek vonatkozhatnak rá).

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

Data Act Document

  • PDF fájl, 239.8 kB
  • 11 September 2025

Egyesült királyságbeli megfelelőségi nyilatkozat - English (US)

  • PDF fájl, 143.3 kB
  • 8 August 2025

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

Hibaelhárítás

Garancia és szerviz

Ellenőrizze a garancia feltételeit, és indítson termékcserét vagy -javítást

Szerviztámogatás igénylése

Keressen az Ön közelében található szervizközpontokat javítás, diagnosztika és eredeti alkatrészek ügyében.

Jótállási szabályzat megtekintése

Termékre vonatkozó jótállási szabályzatunk

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben