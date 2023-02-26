TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek alatt.*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek alatt.*
  • Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek alatt.*
  • Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek alatt.*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek alatt.*
  • Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek alatt.*

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare For KidsStandard Sonic fogkefefej

HX6042/33

5
| (62) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek alatt.*
Sonicare For Kids fogkefefej gyermekek számára – tökéletes az apró szájakhoz és növekvő fogakhoz. Csak a For Kids elektromos fogkefével való használatra – a biztonságos és kellemes élmény érdekében, amely nem csupán örömöt okoz a gyermekek számára, de megtanítja számukra a fogmosás fontosságát is.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
For Kids Design a Pet Edition

For Kids Design a Pet Edition
Elektromos fogkefe

HX360CB

HX3601/01

For Kids

For Kids
Szónikus elektromos fogkefe

HX6350

HX6352/42

For Kids

For Kids
Szónikus elektromos fogkefe

HX6322/12

For Kids

For Kids
Szónikus elektromos fogkefe

HX6352/11

For Kids

For Kids
Szónikus elektromos fogkefe

HX6340

HX6322/04

Védelem és tisztaság a szélesebben ragyogó mosolyokért (7 éves kor felett)

Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek alatt.*

  • 2 db-os

  • Normál méretű

  • Rápattintható

  • Gyermekbarát tisztítás

7 éves kor felett

7 éves kor felett

A Philips Sonicare For Kids gyermekek számára tervezett normál fogkefefej kontúros profilja jól illeszkedik a 7 év feletti gyermekek fogaihoz, és puha sörtéi gyengéden tisztítják a fogakat. A fogkefefej hátulján található gumis rész biztonságosabb, kellemesebb tisztítást biztosít. Kisebb, kompakt méretben is kapható 4 év feletti gyermekek számára.

Akár 75%-kal hatékonyabb, mint egy kézi fogkefe

Akár 75%-kal hatékonyabb, mint egy kézi fogkefe

A Philips Sonicare For Kids gyermekek számára készült fogkefefej klinikailag igazoltan kiválóbb lepedékeltávolítást biztosít, mint egy kézi fogkefe. Kezdje el jobban védeni gyermekeit a fogszuvasodástól, és a fogorvosi látogatások sokkal kellemesebbek lesznek. Garantált a vizsgálatok jobb eredménye, vagy visszatérítjük a pénzét.

Maximális tisztítási teljesítmény minden másodpercben

Maximális tisztítási teljesítmény minden másodpercben

A szónikus teljesítmény lehetővé teszi, hogy teljesen kihasználják azt a korlátozott időtartamot, amit a gyermekek a fogmosással töltenek és tökéletesíti fogmosási technikájukat, miközben elsajátítják az egészséges szokásokat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

62

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

26/02/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló

Nagyon tetszik a gyerekeknek. Eleinte Sparkly-val együtt mostuk a fogakat, most már nélküle is simán ügyesen, akár maguknak is. Sokáig bírja az akkumulátora.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6044/33 Standard Sonic fogkefefej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6044/33 Standard Sonic fogkefefej

09/09/2023

România

România

Produs

De unde găsesc doar încărcătorul pentru periuta?Ajutatima

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6044/33 Capete standard pentru periuţa sonică

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6044/33 Capete standard pentru periuţa sonică

27/01/2022

România

România

Ellenőrzött vevő

Atentie la capetele comandate

Exista 2 categorii de capete de periuta pt copii, unele mai mici si altele un pic mai mari. Fetita mea are din ambele, din pacate doar pe cele mici le poate folosi, cele mari eventual le folosesc eu, fiind cumva pt copiii mai mari. Fetita mea are 9 ani, dar are alura unui copil de 11.

Előnyök

E singura periuta pe care o foloseste fiica mea din periutle electrice, e mai blanda!

Hátrányok

Nu sunt capete rotative, ci doar pulseaza! Aentie la dimensiunea capatului de periere

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe