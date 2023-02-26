2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db-os
Normál méretű
Rápattintható
Gyermekbarát tisztítás
A Philips Sonicare For Kids gyermekek számára tervezett normál fogkefefej kontúros profilja jól illeszkedik a 7 év feletti gyermekek fogaihoz, és puha sörtéi gyengéden tisztítják a fogakat. A fogkefefej hátulján található gumis rész biztonságosabb, kellemesebb tisztítást biztosít. Kisebb, kompakt méretben is kapható 4 év feletti gyermekek számára.
A Philips Sonicare For Kids gyermekek számára készült fogkefefej klinikailag igazoltan kiválóbb lepedékeltávolítást biztosít, mint egy kézi fogkefe. Kezdje el jobban védeni gyermekeit a fogszuvasodástól, és a fogorvosi látogatások sokkal kellemesebbek lesznek. Garantált a vizsgálatok jobb eredménye, vagy visszatérítjük a pénzét.
A szónikus teljesítmény lehetővé teszi, hogy teljesen kihasználják azt a korlátozott időtartamot, amit a gyermekek a fogmosással töltenek és tökéletesíti fogmosási technikájukat, miközben elsajátítják az egészséges szokásokat.
5.0
5-ből
62
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Zsenike
26/02/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló
Nagyon tetszik a gyerekeknek. Eleinte Sparkly-val együtt mostuk a fogakat, most már nélküle is simán ügyesen, akár maguknak is. Sokáig bírja az akkumulátora.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6044/33 Standard Sonic fogkefefej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6044/33 Standard Sonic fogkefefej
09/09/2023
România
Produs
De unde găsesc doar încărcătorul pentru periuta?Ajutatima
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6044/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6044/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Kenzo508
27/01/2022
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Atentie la capetele comandate
Exista 2 categorii de capete de periuta pt copii, unele mai mici si altele un pic mai mari. Fetita mea are din ambele, din pacate doar pe cele mici le poate folosi, cele mari eventual le folosesc eu, fiind cumva pt copiii mai mari. Fetita mea are 9 ani, dar are alura unui copil de 11.
Előnyök
E singura periuta pe care o foloseste fiica mea din periutle electrice, e mai blanda!
Hátrányok
Nu sunt capete rotative, ci doar pulseaza! Aentie la dimensiunea capatului de periere
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: pentru Copii HX6042/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe