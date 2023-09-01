    • Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást

      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Elektromos fogkefe

      HX3601/01

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást

      Segítsen az egészséges fogmosási szokások kialakításában a Sonicare for Kids fogkefével. Biztonságosan és kíméletesen bánik a növekvő fogakkal és az ínnyel, és segít megelőzni a szuvasodást. Különleges Design a Pet kiadásunk vicces matricákkal érkezik, hogy a gyerekek igazán a sajátjuknak érezhessék.

      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Elektromos fogkefe

      Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást

      Szórakoztató módja az életre szóló, egészséges szokások kialakításának

      • Sonicare technológia
      • Személyre szabható matricák
      • Ingyenes Sonicare for Kids alkalmazás
      A Sonicare technológia segít megelőzni a fogszuvasodást

      A Sonicare technológia segít megelőzni a fogszuvasodást

      A gyengéd pulzáló mozgás mélyen beér a fogak közé és az íny mentén. Így a gyermekek számára már akkor a lehető legjobb tisztítást biztosítja, amikor még csak tanulják a fogmosás technikáját.

      A fogkefefejeket kifejezetten gyermekek számára tervezték

      A fogkefefejeket kifejezetten gyermekek számára tervezték

      A fogkefefejek kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy alapos tisztítást tegyenek lehetővé a gyermekek számára, miközben tanulják a fogmosás technikáját. A csomag egy kompakt fogkefefejet tartalmaz. A Standard méretű fejek külön kaphatók.

      Alkosd meg saját dizájnodat a vidám, újrahasználható matricákkal

      Alkosd meg saját dizájnodat a vidám, újrahasználható matricákkal

      A speciális Design a Pet kiadás újrahasználható matricákat tartalmaz, hogy a gyerekek bármikor új állatkarakterré változtathassák a fogkeféjüket. Legyen a fogmosás egy szórakoztató része a napjuknak!

      A SmarTimer és a KidPacer gondoskodik róla, hogy a gyermekek 2 percen át mossák a fogukat

      A SmarTimer és a KidPacer gondoskodik róla, hogy a gyermekek 2 percen át mossák a fogukat

      Segítsen gyermekeinek egészséges szokásokat kialakítani. A SmarTimer gondoskodik róla, hogy 2 teljes percig mossák a fogukat, a KidPacer pedig arra ügyel, hogy 30 másodpercenként a száj új területére váltsanak át.

      Két intenzitási beállítás a gyengéd tisztításért

      Két intenzitási beállítás a gyengéd tisztításért

      A növésben lévő fogak extra védelmet igényelnek. Válasszon a kényelmes tisztítás érdekében gumírozott fogkefefej Gentle (Gyengéd) és Extra Gentle (Extra gyengéd) beállítása között.

      Az ingyenes Sonicare for Kids alkalmazás segít a gyerekeknek hatékonyabban megmosni a fogukat

      Az ingyenes Sonicare for Kids alkalmazás segít a gyerekeknek hatékonyabban megmosni a fogukat

      Alakítson ki életre szóló, egészséges szokásokat. Ingyenes Sonicare for Kids alkalmazásunk segíti a gyerekeket a fogorvosok által javasolt napi kétszeri, 2 teljes percig tartó fogmosás alatt, és közben szórakoztatóvá is teszi számukra az élményt.

      Műszaki adatok

      • Tápellátás

        Feszültség
        DC5V

      • Műszaki adatok

        Akkumulátor
        Újratölthető
        Működési idő (Telitől üresig)
        14 nap
        Energiafogyasztás
        Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W
        Elem típusa
        Lítium-ionos

      • Formatervezés és kidolgozás

        Szín
        Fehér színű, vízkék gombbal

      • Szerviz

        Jótállás
        2 év korlátozott garancia

      • Egyszerű használat

        Fogkefefej rendszer
        Könnyen rápattintható kefefejek
        Markolat
        Vékony, ergonomikus kialakítás
        Töltöttségjelző
        A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

      • Tartozékok

        Markolat
        1 db Sonicare for Kids Pet markolat
        Matricák
        2 kisállat témájú matrica
        Kefefejek
        1 Sonicare For Kids, kompakt
        Töltő
        1 db USB-töltő

      • Fogmosási teljesítmény

        Időzítő
        SmarTimer és KidPacer

      Mit tartalmaz a doboz?

      Fénykép a csomagolásról

      A doboz egyéb tartalma

      • Sonicare for Kids markolat
      • Sonicare For Kids kompakt fogkefefej
      • USB-C töltő
      • Kisállatos matricák

      Újabb tartozékokat keres? Alkatr. és tartozékok mutatása

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      Pótalkatrész vagy tartozék keresése

      Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

      Tartozékok

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

