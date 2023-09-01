A doboz egyéb tartalma
- Sonicare for Kids markolat
- Sonicare For Kids kompakt fogkefefej
- USB-C töltő
- Kisállatos matricák
HX3601/01
Segít a gyerekeknek megelőzni a fogszuvasodást
Segítsen az egészséges fogmosási szokások kialakításában a Sonicare for Kids fogkefével. Biztonságosan és kíméletesen bánik a növekvő fogakkal és az ínnyel, és segít megelőzni a szuvasodást. Különleges Design a Pet kiadásunk vicces matricákkal érkezik, hogy a gyerekek igazán a sajátjuknak érezhessék.Összes előny megtekintése
A gyengéd pulzáló mozgás mélyen beér a fogak közé és az íny mentén. Így a gyermekek számára már akkor a lehető legjobb tisztítást biztosítja, amikor még csak tanulják a fogmosás technikáját.
A fogkefefejek kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy alapos tisztítást tegyenek lehetővé a gyermekek számára, miközben tanulják a fogmosás technikáját. A csomag egy kompakt fogkefefejet tartalmaz. A Standard méretű fejek külön kaphatók.
A speciális Design a Pet kiadás újrahasználható matricákat tartalmaz, hogy a gyerekek bármikor új állatkarakterré változtathassák a fogkeféjüket. Legyen a fogmosás egy szórakoztató része a napjuknak!
Segítsen gyermekeinek egészséges szokásokat kialakítani. A SmarTimer gondoskodik róla, hogy 2 teljes percig mossák a fogukat, a KidPacer pedig arra ügyel, hogy 30 másodpercenként a száj új területére váltsanak át.
A növésben lévő fogak extra védelmet igényelnek. Válasszon a kényelmes tisztítás érdekében gumírozott fogkefefej Gentle (Gyengéd) és Extra Gentle (Extra gyengéd) beállítása között.
Alakítson ki életre szóló, egészséges szokásokat. Ingyenes Sonicare for Kids alkalmazásunk segíti a gyerekeket a fogorvosok által javasolt napi kétszeri, 2 teljes percig tartó fogmosás alatt, és közben szórakoztatóvá is teszi számukra az élményt.
Tápellátás
Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
Szerviz
Egyszerű használat
Tartozékok
Fogmosási teljesítmény
