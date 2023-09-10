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Összes sorozat

  • Még jobban elérhető a fogközök mélye. Hatékonyabb tisztítás.*
  • Még jobban elérhető a fogközök mélye. Hatékonyabb tisztítás.*
  • Még jobban elérhető a fogközök mélye. Hatékonyabb tisztítás.*
  • Még jobban elérhető a fogközök mélye. Hatékonyabb tisztítás.*
  • Még jobban elérhető a fogközök mélye. Hatékonyabb tisztítás.*
  • Még jobban elérhető a fogközök mélye. Hatékonyabb tisztítás.*

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare i InterCareStandard Sonic fogkefefej

HX9004/10

4.9
| (81) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Még jobban elérhető a fogközök mélye. Hatékonyabb tisztítás.*
A továbbfejlesztett fogmosási technológiának és a különlegesen hosszú sörtéknek köszönhetően az InterCare akár 7-szer több lepedéket távolít el a fogak közül, mint egy kézi fogkefe, és már 2 hét után egészségesebb fogínyt biztosít.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680B

HX6800/87

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680A

HX6807/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Szónikus elektromos fogkefe

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Szónikus elektromos fogkefe

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe dupla csomag

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680E

HX6801/04

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680J

HX6806/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Szónikus elektromos fogkefe

HX683B

HX6830/44

Tisztítás a fogak között és a nehezen elérhető helyeken is

Még jobban elérhető a fogközök mélye. Hatékonyabb tisztítás.*

  • 4 db-os csomag

  • Normál méretű

  • Rápattintható

  • BrushSync módpárosítás

InterCare fogkefefejünkkel akár 7-szer több lepedéket távolíthat el*

InterCare fogkefefejünkkel akár 7-szer több lepedéket távolíthat el*

Kattintson InterCare fogkefefejünkre és javítson fogínyének egészségi állapotán csupán 2 hét alatt. Az extra hosszú sörték segítségével több lepedéket távolíthat el a nehezen elérhető helyeken, valamint a fogak közül az egészséges fogíny érdekében.

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Az InterCare fogkefefej a sűrűn elhelyezkedő, különlegesen hosszú, kiváló minőségű sörtéknek köszönhetően eltávolítja a lepedéket a fogközökből. Továbbá mindössze 2 hét alatt klinikailag igazoltan csökkenti a fogínyvérzést és a fogínygyulladást.

Automatikusan kiválasztja az optimális módot a legjobb eredmények érdekében**

Automatikusan kiválasztja az optimális módot a legjobb eredmények érdekében**

A lehető legnagyobb tisztaság eléréséhez BrushSync™ módpárosítási funkciónk is hozzájárul**. Az InterCare kefefej szinkronizálódik BrushSync™-támogatású Philips Sonicare fogkeféje markolatával**, és a kivételes tisztasághoz optimális tisztítási módot és intenzitást választja ki. Önnek csak hozzá kell látnia a fogmosáshoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

81

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

10/09/2023

Magyarország

Magyarország

fogköztisztítás

A tisztító hatás a fogközökre is kiterjed, legalábbis részlegesen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i InterCare HX9004/10 Standard Sonic fogkefefej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i InterCare HX9004/10 Standard Sonic fogkefefej

05/07/2026

România

România

Excelent

Rezervele sint super ok, originale si identice cu cele cu care vine periuta. Inca nu am apucat sa le folosesc dar se vede ca sint construite sa tina mult si bine. Cea cu care a venit periuta o folosesc de ceva vrenm si inca tine bine. Niciun semn ca s-ar fi degradat ceva pana acum.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: I InterCare HX9006/87 capete-de-periere-6-la-pachet

Date of Use 2026-06-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: I InterCare HX9006/87 capete-de-periere-6-la-pachet

Date of Use 2026-06-17

18/01/2026

România

România

Produs de negăsit si de neînlocuit!

Produs excelent necesităților mele. E de negăsit .

Előnyök

Curățare perfecta

Hátrányok

Nu am

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i InterCare HX9002/10 Capete standard pentru periuţa sonică

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i InterCare HX9002/10 Capete standard pentru periuţa sonică

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

  2. A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis