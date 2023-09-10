2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX680B
HX6800/87
HX680A
HX6807/24
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680J
HX6800/35
HX680E
HX6801/04
HX680J
HX6806/04
HX683B
HX6830/44
4 db-os csomag
Normál méretű
Rápattintható
BrushSync módpárosítás
Kattintson InterCare fogkefefejünkre és javítson fogínyének egészségi állapotán csupán 2 hét alatt. Az extra hosszú sörték segítségével több lepedéket távolíthat el a nehezen elérhető helyeken, valamint a fogak közül az egészséges fogíny érdekében.
Az InterCare fogkefefej a sűrűn elhelyezkedő, különlegesen hosszú, kiváló minőségű sörtéknek köszönhetően eltávolítja a lepedéket a fogközökből. Továbbá mindössze 2 hét alatt klinikailag igazoltan csökkenti a fogínyvérzést és a fogínygyulladást.
A lehető legnagyobb tisztaság eléréséhez BrushSync™ módpárosítási funkciónk is hozzájárul**. Az InterCare kefefej szinkronizálódik BrushSync™-támogatású Philips Sonicare fogkeféje markolatával**, és a kivételes tisztasághoz optimális tisztítási módot és intenzitást választja ki. Önnek csak hozzá kell látnia a fogmosáshoz.
4.9
5-ből
81
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Apik65
10/09/2023
Magyarország
fogköztisztítás
A tisztító hatás a fogközökre is kiterjed, legalábbis részlegesen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i InterCare HX9004/10 Standard Sonic fogkefefej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i InterCare HX9004/10 Standard Sonic fogkefefej
Simonela
05/07/2026
România
Excelent
Rezervele sint super ok, originale si identice cu cele cu care vine periuta. Inca nu am apucat sa le folosesc dar se vede ca sint construite sa tina mult si bine. Cea cu care a venit periuta o folosesc de ceva vrenm si inca tine bine. Niciun semn ca s-ar fi degradat ceva pana acum.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: I InterCare HX9006/87 capete-de-periere-6-la-pachet
Date of Use 2026-06-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: I InterCare HX9006/87 capete-de-periere-6-la-pachet
Date of Use 2026-06-17
Aabela
18/01/2026
România
Produs de negăsit si de neînlocuit!
Produs excelent necesităților mele. E de negăsit .
Előnyök
Curățare perfecta
Hátrányok
Nu am
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i InterCare HX9002/10 Capete standard pentru periuţa sonică
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i InterCare HX9002/10 Capete standard pentru periuţa sonică
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis