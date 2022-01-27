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Összes sorozat

  • Fehérebb, ragyogóbb mosoly
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  • Fehérebb, ragyogóbb mosoly
  • Fehérebb, ragyogóbb mosoly
  • Fehérebb, ragyogóbb mosoly
  • Fehérebb, ragyogóbb mosoly
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  • Fehérebb, ragyogóbb mosoly
  • Fehérebb, ragyogóbb mosoly
  • Fehérebb, ragyogóbb mosoly

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare W3 Premium WhiteStandard Sonic fogkefefej

HX9062/17

4.9
| (98) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Fehérebb, ragyogóbb mosoly
Az ételek és italok tompíthatják fogai ragyogását. A W3 Premium White kefefejeink használatával fokozni tudja fogai fehérségét. A polírozósörték a felszíni elszíneződések eltávolításával mindössze 3 nap alatt láthatóan fehérebbé teszik fogsorát, miközben rendkívül alaposan tisztítanak.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680B

HX6800/87

ProtectiveClean 4300

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HX680A

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DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Újratölthető fogkefe

HX992W

HX9917/88

DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Újratölthető fogkefe

HX992B

HX9917/89

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Szónikus elektromos fogkefe

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Szónikus elektromos fogkefe

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe dupla csomag

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680E

HX6801/04

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680J

HX6806/04

100%-kal több lerakódást távolít el, mindössze 3 nap alatt*

Fehérebb, ragyogóbb mosoly

  • 2 db-os

  • Normál méretű

  • Rápattintható

  • BrushSync módpárosítás

Akár 100%-kal több felületi lerakódást távolít el, mindössze 3 nap alatt*

Akár 100%-kal több felületi lerakódást távolít el, mindössze 3 nap alatt*

A Philips Sonicare Premium White kefefejben levő sűrű sörték keményen dolgoznak a lepedék és az ételek és italok okozta mindennapos felületi lerakódások eltávolításáért. A rugalmas oldalaknak köszönhetően a sörték követik a fogai és fogínye egyedi alakját, mélytisztítást biztosítva, és mindössze 3 nap alatt ragyogóbb mosolyhoz juttatva Önt.

4-szeres felületi érintkezés** a könnyű mélytisztításért

4-szeres felületi érintkezés** a könnyű mélytisztításért

Az adaptív tisztítási technológiánknak hála minden fogmosás egyben személyre szabott tisztítás is. A kefefej puha, rugalmas oldalai miatt a Premium White alkalmazkodik a szája egyéni körvonalaihoz. A sörték követik a fogínye és fogai vonalát, ami a hagyományos fogkefefejeknél 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosít** a mélytisztítás érdekében, még a nehezen elérhető helyeken is. Az adaptív tisztítási technológia segítségével a sörték finoman követik az íny vonalát, elnyelik az erős rányomásból fakadó túlzott nyomást is, a továbbfejlesztett tisztító mozdulatok pedig egyedülálló érzetet nyújtanak a szájban, és kiváló tisztítást biztosítanak.

A kézi fogkefékhez képest akár 10-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

A kézi fogkefékhez képest akár 10-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

A Premium White kivételes tisztítást és napi szintű fehérítést nyújt. Rugalmas kivitelének köszönhetően akár 10-szer több lepedéket**** távolít el a fogai közül és a fogínye mentén, mélytisztítást és látható-tapintható tisztaságot nyújtva Önnek.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

98

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

2
1

27/01/2022

România

România

Ellenőrzött vevő

Sunt bune

Capetelor de periuță nu am ce să le reproșez ,în schimb sunt ghinionistă cu mânerul periuței ….trebuie trimis pentru a doua oară în service(deși este în garanție)

Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică

Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică

02/08/2018

România

România

Capte de periuta premium, ce inglobeaza tehnologia bluetooth

Daca detii o periuta Philips Sonicare Smart, e musai sa iti iei astfel de capete!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9064/17 Capete standard pentru periuţa sonică

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9064/17 Capete standard pentru periuţa sonică

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

skvělé funkce

perfektně funguje i docela dlouho vydrží, spokojenost

Előnyök

efektivita

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. White+ módban, piacvezető fehérítő fogkrém használata mellett, a kézi fogkefékhez képest

  2. A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis

  3. a DiamondClean kefefejhez képest

  4. a kézi fogkefékhez képest