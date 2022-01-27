2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX680B
HX6800/87
HX680A
HX6807/24
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680J
HX6800/35
HX680E
HX6801/04
HX680J
HX6806/04
2 db-os
Normál méretű
Rápattintható
BrushSync módpárosítás
A Philips Sonicare Premium White kefefejben levő sűrű sörték keményen dolgoznak a lepedék és az ételek és italok okozta mindennapos felületi lerakódások eltávolításáért. A rugalmas oldalaknak köszönhetően a sörték követik a fogai és fogínye egyedi alakját, mélytisztítást biztosítva, és mindössze 3 nap alatt ragyogóbb mosolyhoz juttatva Önt.
Az adaptív tisztítási technológiánknak hála minden fogmosás egyben személyre szabott tisztítás is. A kefefej puha, rugalmas oldalai miatt a Premium White alkalmazkodik a szája egyéni körvonalaihoz. A sörték követik a fogínye és fogai vonalát, ami a hagyományos fogkefefejeknél 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosít** a mélytisztítás érdekében, még a nehezen elérhető helyeken is. Az adaptív tisztítási technológia segítségével a sörték finoman követik az íny vonalát, elnyelik az erős rányomásból fakadó túlzott nyomást is, a továbbfejlesztett tisztító mozdulatok pedig egyedülálló érzetet nyújtanak a szájban, és kiváló tisztítást biztosítanak.
A Premium White kivételes tisztítást és napi szintű fehérítést nyújt. Rugalmas kivitelének köszönhetően akár 10-szer több lepedéket**** távolít el a fogai közül és a fogínye mentén, mélytisztítást és látható-tapintható tisztaságot nyújtva Önnek.
4.9
5-ből
98
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Simoisa
27/01/2022
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Sunt bune
Capetelor de periuță nu am ce să le reproșez ,în schimb sunt ghinionistă cu mânerul periuței ….trebuie trimis pentru a doua oară în service(deși este în garanție)
Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică
MateiM
02/08/2018
România
Capte de periuta premium, ce inglobeaza tehnologia bluetooth
Daca detii o periuta Philips Sonicare Smart, e musai sa iti iei astfel de capete!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9064/17 Capete standard pentru periuţa sonică
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9064/17 Capete standard pentru periuţa sonică
Sokolík 85
27/01/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
skvělé funkce
perfektně funguje i docela dlouho vydrží, spokojenost
Előnyök
efektivita
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
White+ módban, piacvezető fehérítő fogkrém használata mellett, a kézi fogkefékhez képest
A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis
a DiamondClean kefefejhez képest
a kézi fogkefékhez képest