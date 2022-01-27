2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX680B
HX6800/87
HX680A
HX6807/24
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680J
HX6800/35
HX680E
HX6801/04
HX680J
HX6806/04
3 darabos készlet
Normál méretű
Rápattintható
BrushSync módpárosítás
Rugalmas kialakításának köszönhetően pedig több mint 10-szer több lepedéket távolít el a nehezen hozzáférhető területekről* – az igazán mély tisztítás érdekében a fogínyvonal mentén és a fogak között.
A Philips Sonicare Premium Gum Care kefefejjel még a legalaposabb tisztítás is gyengéd. Miközben fogkeféje végighalad az ínyvonalon, a Premium Gum Care rugalmas oldalai és sörtéi felfogják a felesleges nyomást, hogy fogai védelmet kapjanak akkor is, ha fogkeféjét túl erősen használja. A sörték keményen dolgoznak, hogy eltávolíthassák a lepedéket és a baktériumokat az ínyek vonalán, hozzásegítve Önt ezzel az egészséges ínyekhez. A kefefej ívelt vonalának köszönhetően biztos lehet benne, hogy a sörték a lehető legnagyobb mértékben érintkeznek a felülettel.
A Philips Sonicare Premium White kefefejben levő sűrű sörték keményen dolgoznak a lepedék és az ételek és italok okozta mindennapos felületi lerakódások eltávolításáért. A rugalmas oldalaknak köszönhetően a sörték követik a fogai és fogínye egyedi alakját, mélytisztítást biztosítva, és mindössze 3 nap alatt ragyogóbb mosolyhoz juttatva Önt.
4.8
5-ből
74
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Csui
27/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes higiénia
Könnyű, kényelmes használat. Tökéletes tisztaság, kellemes érzés.
Előnyök
Egyszerűen jó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Normál fogkefe csomag
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Normál fogkefe csomag
Magg73
26/04/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Nejúčinnější - vřele doporučuji.
Jako zastánce čištění zubů elektrickým kartáčkem (protože ručně to málo kdo umí...) jsem nadšena z prémiových násadek. Dokonalý výsledek, příjemný zážitek!
Előnyök
Účinnost, dokonalost.
Hátrányok
Vyšší cena.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
kyticka13579
02/01/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Skvělá variabilita
Protože výrobek obsahuje 3 typy hlavic, můžu si je střídat, jak potřebuji. Každá hlavice je určena k jiným účelům.
Előnyök
Variabilita
Hátrányok
Nejsou
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
a DiamondClean kefefejhez képest
Gum Care módban, a kézi fogkefékhez képest; a GBI által végzett mérés alapján
A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis