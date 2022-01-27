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Összes sorozat

  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny és fehérebb fogsor
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny és fehérebb fogsor
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny és fehérebb fogsor
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny és fehérebb fogsor
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny és fehérebb fogsor
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny és fehérebb fogsor
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny és fehérebb fogsor
  • Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny és fehérebb fogsor

Gyártás megszűnt

Philips SonicareNormál fogkefe csomag

HX9073/33

4.8
| (74) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny és fehérebb fogsor
A C3 Premium Plaque Control kefefej 10-szer több lepedéket távolít el* a tökéletes eredményért. A G3 Premium Gum Care használatával a fogíny mindössze két hét alatt 7-szer egészségesebb lesz***, a W Premium White pedig 100%-kal több lerakódást távolít el 3 nap alatt*.
Összes előny megtekintése
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Újratölthető fogkefe

HX992B

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ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Szónikus elektromos fogkefe

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4500

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HX683J

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HX680J

HX6806/04

Teljes gondoskodás fogai és fogínye számára

Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny és fehérebb fogsor

  • 3 darabos készlet

  • Normál méretű

  • Rápattintható

  • BrushSync módpárosítás

A kézi fogkefékhez képest akár 10-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

A kézi fogkefékhez képest akár 10-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

Rugalmas kialakításának köszönhetően pedig több mint 10-szer több lepedéket távolít el a nehezen hozzáférhető területekről* – az igazán mély tisztítás érdekében a fogínyvonal mentén és a fogak között.

Akár 7-szer egészségesebb fogíny mindössze 2 hét után***

Akár 7-szer egészségesebb fogíny mindössze 2 hét után***

A Philips Sonicare Premium Gum Care kefefejjel még a legalaposabb tisztítás is gyengéd. Miközben fogkeféje végighalad az ínyvonalon, a Premium Gum Care rugalmas oldalai és sörtéi felfogják a felesleges nyomást, hogy fogai védelmet kapjanak akkor is, ha fogkeféjét túl erősen használja. A sörték keményen dolgoznak, hogy eltávolíthassák a lepedéket és a baktériumokat az ínyek vonalán, hozzásegítve Önt ezzel az egészséges ínyekhez. A kefefej ívelt vonalának köszönhetően biztos lehet benne, hogy a sörték a lehető legnagyobb mértékben érintkeznek a felülettel.

Akár 100%-kal több felületi lerakódást távolít el, mindössze 3 nap alatt*

Akár 100%-kal több felületi lerakódást távolít el, mindössze 3 nap alatt*

A Philips Sonicare Premium White kefefejben levő sűrű sörték keményen dolgoznak a lepedék és az ételek és italok okozta mindennapos felületi lerakódások eltávolításáért. A rugalmas oldalaknak köszönhetően a sörték követik a fogai és fogínye egyedi alakját, mélytisztítást biztosítva, és mindössze 3 nap alatt ragyogóbb mosolyhoz juttatva Önt.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

74

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

2
1

27/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes higiénia

Könnyű, kényelmes használat. Tökéletes tisztaság, kellemes érzés.

Előnyök

Egyszerűen jó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Normál fogkefe csomag

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Normál fogkefe csomag

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Nejúčinnější - vřele doporučuji.

Jako zastánce čištění zubů elektrickým kartáčkem (protože ručně to málo kdo umí...) jsem nadšena z prémiových násadek. Dokonalý výsledek, příjemný zážitek!

Előnyök

Účinnost, dokonalost.

Hátrányok

Vyšší cena.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

02/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Skvělá variabilita

Protože výrobek obsahuje 3 typy hlavic, můžu si je střídat, jak potřebuji. Každá hlavice je určena k jiným účelům.

Előnyök

Variabilita

Hátrányok

Nejsou

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

  2. a DiamondClean kefefejhez képest

  3. Gum Care módban, a kézi fogkefékhez képest; a GBI által végzett mérés alapján

  4. A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis