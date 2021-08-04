2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
5 üzemmód
2 fogkefefej
Pohártöltő, hordtáska
Rózsaarany kiadás
Illessze a fogkefére a DiamondClean kefefejet, hogy gyengéden, mégis hatékonyan távolítsa el a látható elszíneződéseket. A sűrűn elhelyezkedő sörték alkotta középső folteltávolító betét révén mosolyát mindössze 7 nap alatt akár kétszer fehérebbé varázsolja.*
A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték akár 7-szer több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe.
A DiamondClean kefefej biztosította optimális tisztítás révén fogínye 2 héten belül egészségesebbé válik*. A kézi fogkeféhez képest akár 7-szer több lepedéket távolít el az íny mentén, így a mosolya minden eddiginél egészségesebb lehet.
4.7
5-ből
1496
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
04/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Szimplán "csak" jó :)
Mindenkinek ajánlom, mert egy hibátlan termék, jól használható
Előnyök
Szeretem
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9392/39 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9392/39 Szónikus elektromos fogkefe
Brigcsi
28/12/2020
Magyarország
Fogkefe amit bárhova magunkkal vihetünk
Alapos, gyors tisztítás, szép kivitel, jó tartozékok, könnyű szállítás. Ajánlom bárkinek.
Előnyök
minőség
Hátrányok
semmi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe
EEERRRiiii
05/12/2020
Magyarország
Tökéletes választás az ínyhez
Nem szívesen használtam elektromos fogkefét az íny érzékenysége miatt. Azonban ezzel a fogkefével más a helyzet, jó vele fogat mosni és valóban kíméletes az ínnyel. Olvastam róla és nem bántam meg, hogy megvettem, mégha nem is a legolcsóbb.
Előnyök
Több program, kellemes használat, könnyű tölteni.
Hátrányok
Nálam nincs ilyen, az ára magasabb, de megérte.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe
naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve, standard üzemmódban