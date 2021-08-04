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Összes sorozat

  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare DiamondCleanSzónikus elektromos fogkefe

HX9312/04

4.7
| (1496) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
A Philips Sonicare legjobb fehérítőteljesítménye a legelegánsabb szónikus elektromos fogkefében. Váltson Philips Sonicare-re!
Összes előny megtekintése
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A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

A legjobb Philips Sonicare fehérítő szónikus fogkefe

Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át

  • 5 üzemmód

  • 2 fogkefefej

  • Pohártöltő, hordtáska

  • Rózsaarany kiadás

Fehérebb mosoly 1 hét alatt a DiamondClean kefefejjel*

Fehérebb mosoly 1 hét alatt a DiamondClean kefefejjel*

Illessze a fogkefére a DiamondClean kefefejet, hogy gyengéden, mégis hatékonyan távolítsa el a látható elszíneződéseket. A sűrűn elhelyezkedő sörték alkotta középső folteltávolító betét révén mosolyát mindössze 7 nap alatt akár kétszer fehérebbé varázsolja.*

A kézi fogkefékhez képest akár 7-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

A kézi fogkefékhez képest akár 7-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték akár 7-szer több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe.

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

A DiamondClean kefefej biztosította optimális tisztítás révén fogínye 2 héten belül egészségesebbé válik*. A kézi fogkeféhez képest akár 7-szer több lepedéket távolít el az íny mentén, így a mosolya minden eddiginél egészségesebb lehet.

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

1496

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

04/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Szimplán "csak" jó :)

Mindenkinek ajánlom, mert egy hibátlan termék, jól használható

Előnyök

Szeretem

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9392/39 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9392/39 Szónikus elektromos fogkefe

28/12/2020

Magyarország

Magyarország

Fogkefe amit bárhova magunkkal vihetünk

Alapos, gyors tisztítás, szép kivitel, jó tartozékok, könnyű szállítás. Ajánlom bárkinek.

Előnyök

minőség

Hátrányok

semmi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe

05/12/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás az ínyhez

Nem szívesen használtam elektromos fogkefét az íny érzékenysége miatt. Azonban ezzel a fogkefével más a helyzet, jó vele fogat mosni és valóban kíméletes az ínnyel. Olvastam róla és nem bántam meg, hogy megvettem, mégha nem is a legolcsóbb.

Előnyök

Több program, kellemes használat, könnyű tölteni.

Hátrányok

Nálam nincs ilyen, az ára magasabb, de megérte.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve, standard üzemmódban