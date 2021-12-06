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  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termék részleteiről
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Gyártás megszűnt

Philips Sonicare DiamondCleanSzónikus elektromos fogkefe

HX9342/02

4.8

| (55) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket

Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át

A Sonicare legjobb fehérítőteljesítménye a legelegánsabb Philips Sonicare elektromos fogkefében. Váltson Sonicare-re!

Összes előny megtekintése
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A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

A legjobb Sonicare fehérítő elektromos fogkefe

Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át

  • 5 üzemmód

  • 2 fogkefefej

Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Akár 7-szer több lepedéket távolít el a nehezen elérhető helyekről, mint egy hagyományos fogkefe.

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

A Philips Sonicare elektromos fogkefe által biztosított fogak közötti és a fogíny mentén történő optimális tisztítás egészségesebb fogínyt eredményez mindössze két hét alatt.

Több mint 2-szer jobban fehéríti a fogakat, mint egy kézi fogkefe

Több mint 2-szer jobban fehéríti a fogakat, mint egy kézi fogkefe

A kézi fogkefékhez képest a Philips Sonicare fogkefe több mint 2-szer hatékonyabban fehéríti a fogakat mindössze egy hét alatt. Akár 100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb fogakért csupán 1 hét alatt.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

55

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

3

06/12/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiválóan működik.

Kár hogy ennyit gondolkodtam, nagyon sajnáltam kiadni ennyi pénzt érte, de mióta megkaptam szülinapomra, rájöttem, hogy nem lett volna szabad ennyit várni és nem kellett volna sajnálni a pénzt rá! Szuper kis termék! Kiválóan működik, szépen tisztít, sokáig tart az aksi. Bírom h nem kell külön nézni az időt h meddig mossam a fogam. Talán a negatívum h egy picit hangos.

Előnyök

Szépen tisztít, elegáns külső, könnyű kezelés

Hátrányok

Picit hangos

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe

Használat dátuma 2020-11-06

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe

Használat dátuma 2020-11-06

20/04/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló teljesítmény és design

Régóta terveztem, hogy elektromos fogkefére váltom a hagyományos kefémet de eddig nem mertem, nem is találtam megfelelőt. Ezt a fogkefét a fogorvosom ajánlotta és amint utána néztem én is, egyből beleszerettem. Első kibontáskor a design az ami megfogott, első használatkor pedig a könnyed működése, ahogyan fehéríti is a fogakat. Nagyszerű termék, ha tehetném a családom több tagjának is ilyet vennék! Lilla

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe

19/04/2019

Magyarország

Magyarország

Legjobb elektromos fogkefe

Lassan 2 éve használom a Sonicare fogkefém. Nagyon meg vagyok elégedve vele, beváltotta az ígéretet. Ténylegesen tisztábbak/fehérebbek a fogaim. Merem ajánlani bárkinek.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban