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Gyártás megszűnt
Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
A Sonicare legjobb fehérítőteljesítménye a legelegánsabb Philips Sonicare elektromos fogkefében. Váltson Sonicare-re!
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
5 üzemmód
2 fogkefefej
Akár 7-szer több lepedéket távolít el a nehezen elérhető helyekről, mint egy hagyományos fogkefe.
A Philips Sonicare elektromos fogkefe által biztosított fogak közötti és a fogíny mentén történő optimális tisztítás egészségesebb fogínyt eredményez mindössze két hét alatt.
A kézi fogkefékhez képest a Philips Sonicare fogkefe több mint 2-szer hatékonyabban fehéríti a fogakat mindössze egy hét alatt. Akár 100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb fogakért csupán 1 hét alatt.
4.8
5-ből
55
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Vica67
06/12/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiválóan működik.
Kár hogy ennyit gondolkodtam, nagyon sajnáltam kiadni ennyi pénzt érte, de mióta megkaptam szülinapomra, rájöttem, hogy nem lett volna szabad ennyit várni és nem kellett volna sajnálni a pénzt rá! Szuper kis termék! Kiválóan működik, szépen tisztít, sokáig tart az aksi. Bírom h nem kell külön nézni az időt h meddig mossam a fogam. Talán a negatívum h egy picit hangos.
Előnyök
Szépen tisztít, elegáns külső, könnyű kezelés
Hátrányok
Picit hangos
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe
Használat dátuma 2020-11-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe
Használat dátuma 2020-11-06
Lilla98
20/04/2019
Magyarország
Kiváló teljesítmény és design
Régóta terveztem, hogy elektromos fogkefére váltom a hagyományos kefémet de eddig nem mertem, nem is találtam megfelelőt. Ezt a fogkefét a fogorvosom ajánlotta és amint utána néztem én is, egyből beleszerettem. Első kibontáskor a design az ami megfogott, első használatkor pedig a könnyed működése, ahogyan fehéríti is a fogakat. Nagyszerű termék, ha tehetném a családom több tagjának is ilyet vennék! Lilla
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe
Hatas
19/04/2019
Magyarország
Legjobb elektromos fogkefe
Lassan 2 éve használom a Sonicare fogkefém. Nagyon meg vagyok elégedve vele, beváltotta az ígéretet. Ténylegesen tisztábbak/fehérebbek a fogaim. Merem ajánlani bárkinek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe
naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban