2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
HX9342/02
Gyártás megszűnt
Hogyan működik a fogmosási útmutató a Sonicare alkalmazásban?
Hogyan regisztrálhatom a Sonicare fogkefét?
Hogyan tölthetem a Sonicare fogkefémet?
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Használhatom a Sonicare töltőmet más fogkefékhez?
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Hogyan módosíthatom Sonicare fogkefém intenzitásának beállításait?
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Hogyan csatlakoztathatom a fogkefém a Sonicare alkalmazáshoz?
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