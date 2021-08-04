Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

07

ó

:

42

p

:

44

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
  • Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare DiamondCleanSzónikus elektromos fogkefe

HX9372/04

4.7
| (1496) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
A Sonicare legjobb fehérítőteljesítménye a legelegánsabb Philips Sonicare elektromos fogkefében. Váltson Sonicare-re!
Összes előny megtekintése
MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

A legjobb Philips Sonicare fehérítő szónikus fogkefe

Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át

  • 5 üzemmód

  • 2 fogkefefej

  • Pohártöltő, hordtáska

  • Úti USB-töltő

A kézi fogkefékhez képest akár 7-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

A kézi fogkefékhez képest akár 7-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték akár 7-szer több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe.

Fehérebb mosoly 1 hét alatt a DiamondClean kefefejjel*

Fehérebb mosoly 1 hét alatt a DiamondClean kefefejjel*

Illessze a fogkefére a DiamondClean kefefejet, hogy gyengéden, mégis hatékonyan távolítsa el a látható elszíneződéseket. A sűrűn elhelyezkedő sörték alkotta középső folteltávolító betét révén mosolyát mindössze 7 nap alatt akár kétszer fehérebbé varázsolja.*

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

A DiamondClean kefefej biztosította optimális tisztítás révén fogínye 2 héten belül egészségesebbé válik*. A kézi fogkeféhez képest akár 7-szer több lepedéket távolít el az íny mentén, így a mosolya minden eddiginél egészségesebb lehet.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

1496

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

04/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Szimplán "csak" jó :)

Mindenkinek ajánlom, mert egy hibátlan termék, jól használható

Előnyök

Szeretem

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9392/39 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9392/39 Szónikus elektromos fogkefe

28/12/2020

Magyarország

Magyarország

Fogkefe amit bárhova magunkkal vihetünk

Alapos, gyors tisztítás, szép kivitel, jó tartozékok, könnyű szállítás. Ajánlom bárkinek.

Előnyök

minőség

Hátrányok

semmi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe

05/12/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás az ínyhez

Nem szívesen használtam elektromos fogkefét az íny érzékenysége miatt. Azonban ezzel a fogkefével más a helyzet, jó vele fogat mosni és valóban kíméletes az ínnyel. Olvastam róla és nem bántam meg, hogy megvettem, mégha nem is a legolcsóbb.

Előnyök

Több program, kellemes használat, könnyű tölteni.

Hátrányok

Nálam nincs ilyen, az ára magasabb, de megérte.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DiamondClean HX9312/04 Szónikus elektromos fogkefe

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban