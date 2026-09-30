Találja meg a járművéhez megfelelő adaptergyűrűt

A Philips HL [H7], H7 LED* izzók a legtöbb járműtípushoz megfelelőek, azonban vannak olyanok, amelyek esetében adaptergyűrűkre van szükség a biztonságos beszerelés érdekében. Ha szeretné megtudni, hogy szüksége van-e külön adaptergyűrűkre az autója fényszóróinak LED-re való frissítéséhez, tekintse meg Philips kompatibilitási listáinkat**.