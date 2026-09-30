2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
LUM11020X2/10
11020X2
LUM11020X2
Pontos illeszkedés és egyszerű beszerelés
A LED-es fényszóróizzók járműbe való biztonságos beszereléséhez típusspecifikus adaptereket igényelhet. A Philips adaptergyűrűk biztosítják, hogy a Philips H7 LED-izzók stabilan rögzüljenek azokba a járművekbe, amelyeknél ez szükséges.
X típusú adaptergyűrűk
2 adaptergyűrűt tartalmazó csomag
HL [≈H7], H7-LED
12 V-os járművekhez
A Philips HL [H7], H7 LED* izzók a legtöbb járműtípushoz megfelelőek, azonban vannak olyanok, amelyek esetében adaptergyűrűkre van szükség a biztonságos beszerelés érdekében. Ha szeretné megtudni, hogy szüksége van-e külön adaptergyűrűkre az autója fényszóróinak LED-re való frissítéséhez, tekintse meg Philips kompatibilitási listáinkat**.
A Philips LED adaptergyűrűk könnyen felszerelhetők, és garantálják a tökéletes illeszkedést és a H7 LED izzók és a jármű fényszóróinak biztonságos csatlakozását a szükséges esetekben. Ha szeretne többet megtudni az adaptergyűrűk leszereléséről, a felhasználói könyvet megtalálja a Philips támogatási oldalán***.
A Philips LED adaptergyűrűk tartós anyagokból készülnek, és ellenállnak az autóipari használatból eredő fizikai és hőterhelésnek. A legzordabb körülmények között tesztelték őket, hogy Ön éveken át élvezhesse a Philips HL [H7], H7 LED* izzóink egyedülálló teljesítményét.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
Értékelések
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Elérhető a philips.com/LEDcompatibility-check oldalon. A Philips Ultinon Pro6000 sorozat közúti jóváhagyása csak akkor érvényes, ha szükség esetén az eredeti Philips tartozékokkal együtt vannak beszerelve. További információk a Philips.com/roadlegalLED oldalon olvashatók
További részletekért látogasson el a Philips.com/AutomotiveSupport oldalra.