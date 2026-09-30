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Összes sorozat

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  • Alternatív termékfotó, EMEA, 11025X2 Philips X típusú adaptergyűrű
  • Alternatív termékfotó, EMEA, 11025X2 Philips X típusú adaptergyűrű
  • Alternatív termékfotó, EMEA, 11025X2 Philips X típusú adaptergyűrű
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Alternatív termékfotó, EMEA, 11025X2 Philips X típusú adaptergyűrű
  • Alternatív termékfotó, EMEA, 11025X2 Philips X típusú adaptergyűrű
  • Alternatív termékfotó, EMEA, 11025X2 Philips X típusú adaptergyűrű

Accessories for LED upgradeR típusú adaptergyűrűk

LUM11025X2/10

11025X2

Pontos illeszkedés és egyszerű beszerelés

A LED-es fényszóróizzók járműbe való biztonságos beszereléséhez típusspecifikus adaptereket igényelhet. A Philips adaptergyűrűk biztosítják, hogy a Philips H7 LED-izzók stabilan rögzüljenek azokba a járművekbe, amelyeknél ez szükséges.

Összes előny megtekintése

Zökkenőmentesen beszerelhető HL [≈H7], H7-LED

Pontos illeszkedés és egyszerű beszerelés

  • R típusú adaptergyűrűk

  • 2 adaptergyűrűt tartalmazó csomag

  • HL [≈H7], H7-LED

  • 24 V-os járművekhez

Találja meg a járművéhez megfelelő adaptergyűrűt

A Philips HL [H7], H7 LED* izzók a legtöbb járműtípushoz megfelelőek, azonban vannak olyanok, amelyek esetében adaptergyűrűkre van szükség a biztonságos beszerelés érdekében. Ha szeretné megtudni, hogy szüksége van-e külön adaptergyűrűkre a tehergépkocsija fényszóróinak LED-re való frissítéséhez, tekintse meg Philips kompatibilitási listáinkat**.

Könnyen beüzemelhető

A Philips LED adaptergyűrűk könnyen felszerelhetők, és garantálják a tökéletes illeszkedést és a H7 LED izzók és a jármű fényszóróinak biztonságos csatlakozását a szükséges esetekben. Ha szeretne többet megtudni az adaptergyűrűk leszereléséről, a felhasználói könyvet megtalálja a Philips támogatási oldalán***.

Tartós anyag a hosszú távú teljesítmény érdekében

A Philips LED adaptergyűrűk tartós anyagokból készülnek, és ellenállnak az autóipari használatból eredő fizikai és hőterhelésnek. A legzordabb körülmények között tesztelték őket, hogy Ön éveken át élvezhesse a Philips HL [H7], H7 LED* izzóink egyedülálló teljesítményét.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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Jogi nyilatkozatok

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Elérhető a philips.com/LEDcompatibility-check oldalon. A Philips Ultinon Pro6000 sorozat közúti jóváhagyása csak akkor érvényes, ha szükség esetén az eredeti Philips tartozékokkal együtt vannak beszerelve. További információk a Philips.com/roadlegalLED oldalon olvashatók

  3. További részletekért látogasson el a Philips.com/AutomotiveSupport oldalra.