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Összes sorozat

  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében

Gyártás megszűnt

Classic mikro hangrendszer

MCM166/12

4.5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A hangzás bűvöletében
Ismerje meg az igazán kompakt és stílusos kialakítású Philips classic mikro zenei rendszer fantasztikus hangzását. Élvezze kedvenc zeneszámainak erőteljes dinamikus basszuskiemeléssel javított hangzását MP3-CD lemezről, vagy USB Direct lejátszással.
Összes előny megtekintése

Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében

  • 10 W-os

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonaly produkt.

Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM166 Mikrowieża Classic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM166 Mikrowieża Classic

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobré vlastnosti

Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM166 Klasický hudební mikrosystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM166 Klasický hudební mikrosystém

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.