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Gyártás megszűnt

Classic mikro hangrendszer

MCM207/12

A hangzás bűvöletében

A Philips Classic mikro zenei rendszerrel lehetősége nyílik kiváló hangzással hallgatnia kedvenc MP3/WMA zeneszámait az USB Direct vagy MP3 Link csatlakozáson keresztül. Klasszikus kinézetű, elegáns kivitelezésű, faborítású hangsugárzók, amelyek soha nem mennek ki a divatból.

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Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében

  • kazetta

Automatikus leállítású kazettás deck

Automatikus leállítású kazettás deck

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Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.