2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCM207/12
A hangzás bűvöletében
A Philips Classic mikro zenei rendszerrel lehetősége nyílik kiváló hangzással hallgatnia kedvenc MP3/WMA zeneszámait az USB Direct vagy MP3 Link csatlakozáson keresztül. Klasszikus kinézetű, elegáns kivitelezésű, faborítású hangsugárzók, amelyek soha nem mennek ki a divatból.
kazetta
0
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
Értékelések