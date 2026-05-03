2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
RapidAir technológia
Szinkronizálható kosarak
8 előbeállítás
13 sütési funkció az 1-ben
9 literes összesített kosárméret
Nincs többé odaégett vagy nem jól átsült étel! A szabadalmaztatott kialakítás optimalizálja a hő eloszlását, hogy az ne csak az étel körül keringjen, hanem át is haladjon rajta a legjobb eredmény érdekében, ami minden alkalommal ropogós, omlós és egyenletesen átsült ételeket eredményez.
Dupla kosaras Airfryer: a nagy kosár tökéletes főételekhez, sült burgonyához és az összes kedvencéhez. A kis kosár köretekhez, zöldségekhez és rágcsálnivalókhoz ideális.
A készülék automatikusan összehangolja a sütési időt a két kosárban, hogy mindent egyszerre tálalhasson. Így lesz friss és forró mind a főétel, mind pedig a köret.
5.0
5-ből
18
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Romario7
03/05/2026
Україна
Ellenőrzött vevő
Вартує своїх коштів!
Користується дружина. Але з її слів дуже економить її час. Дуже проста в користуванні, допомога готовими програмами і взагалі зручна !
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-02-14
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-02-14
Настя123
23/10/2024
Україна
A promóció része
Супер
Дуже задоволена своєю новою мультипіччю. Дуже зручно що є 2 кошики. В середині все металеве, видно що якісно і надійно зроблено. Страви виходять соковиті, смачні а що саме головне Дуже швидко.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Vasil16
22/10/2024
Україна
A promóció része
Швидко і якісно готує
Довго обирали мультипіч, зупинилися на ці. Швидко і якісно готує.Страви виходять соковиті зі скоринкою без необхідності перекидати. Проста в користуванні є програми та ручний режим. Є можливість синхронізації для того, щоб обидві страви готувалися одночасно. Чудовий девайс.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva.
Bal kosárba helyezett kolbászokon tesztelve, a hagyományos légkeveréses sütőkkel összehasonlítva.
Bal kosárba helyezett kolbászokon tesztelve, a hagyományos légkeveréses sütőkkel összehasonlítva.