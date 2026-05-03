TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el

3000 SeriesDupla kosaras Airfryer

NA351/00

5
| (18) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
A Philips 3000 Series Airfryer két kosarával gondoskodik arról, hogy egyszerre kétféle ételt is frissen és forrón tálalhasson. Fogjon bele az ízletes és finom ételek elkészítésébe a családi főételekhez használható nagyméretű fiókkal és a köretek vagy egyszemélyes adagok elkészítéséhez való kisebb fiókkal.
Összes előny megtekintése

Ropogós, puha és egyenletesen átsült ételek minden alkalommal

Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el

  • RapidAir technológia

  • Szinkronizálható kosarak

  • 8 előbeállítás

  • 13 sütési funkció az 1-ben

  • 9 literes összesített kosárméret

Ropogós, omlós és egyenletesen átsült étel a Rapid Air Plus technológiával

Ropogós, omlós és egyenletesen átsült étel a Rapid Air Plus technológiával

Nincs többé odaégett vagy nem jól átsült étel! A szabadalmaztatott kialakítás optimalizálja a hő eloszlását, hogy az ne csak az étel körül keringjen, hanem át is haladjon rajta a legjobb eredmény érdekében, ami minden alkalommal ropogós, omlós és egyenletesen átsült ételeket eredményez.

2 kosár és 2 méret bármilyen ételhez igazodva

2 kosár és 2 méret bármilyen ételhez igazodva

Dupla kosaras Airfryer: a nagy kosár tökéletes főételekhez, sült burgonyához és az összes kedvencéhez. A kis kosár köretekhez, zöldségekhez és rágcsálnivalókhoz ideális.

Időzítő, hogy mindkét oldal egyszerre készüljön el.

Időzítő, hogy mindkét oldal egyszerre készüljön el.

A készülék automatikusan összehangolja a sütési időt a két kosárban, hogy mindent egyszerre tálalhasson. Így lesz friss és forró mind a főétel, mind pedig a köret.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

18

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

03/05/2026

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Вартує своїх коштів!

Користується дружина. Але з її слів дуже економить її час. Дуже проста в користуванні, допомога готовими програмами і взагалі зручна !

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-02-14

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-02-14

23/10/2024

Україна

Україна

Супер

Дуже задоволена своєю новою мультипіччю. Дуже зручно що є 2 кошики. В середині все металеве, видно що якісно і надійно зроблено. Страви виходять соковиті, смачні а що саме головне Дуже швидко.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

22/10/2024

Україна

Україна

Швидко і якісно готує

Довго обирали мультипіч, зупинилися на ці. Швидко і якісно готує.Страви виходять соковиті зі скоринкою без необхідності перекидати. Проста в користуванні є програми та ручний режим. Є можливість синхронізації для того, щоб обидві страви готувалися одночасно. Чудовий девайс.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva.

  2. Bal kosárba helyezett kolbászokon tesztelve, a hagyományos légkeveréses sütőkkel összehasonlítva.

  3. Bal kosárba helyezett kolbászokon tesztelve, a hagyományos légkeveréses sütőkkel összehasonlítva.