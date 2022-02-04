2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
100% kényelem, húzás nélkül
Protective Guard rendszer
Teljesen lemosható kialakítás, AA elem
Távolítsa el könnyedén és kényelmesen a nemkívánatos orr- és fülszőrzetet. Használat előtt gondoskodjon arról, hogy az orrlyukak tiszták legyenek. Legfeljebb 0,5 cm-re helyezze az orrába a vágókészüléket, majd lassan forgassa. A fülszőrzet nyírása előtt gondoskodjon a fülzsír eltávolításáról.
Az orr- és fülszőrzetvágó, szemöldökformázó biztonságos és kényelmes használatot biztosít. A védőrendszer a pengéket úgy fedi el, hogy ne érintkezzenek közvetlenül a bőrrel. Emellett úgy tervezték, hogy minimalizálja a kihagyott szőrszálak számát, a bőr feszítését és húzását.
Innovatív, kétoldalú precíziós formázónk bármilyen szögből és bármilyen irányban gyorsan és könnyedén vág.
4.5
5-ből
62
Értékelések
84%
ajánlja ezt a terméket
Bela85
04/02/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Meg vagyok elégedve a termékkel!
Egyelőre csak pozitívumot tudok mondani a termékkel kapcsolatban.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Zolik70
23/11/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék
Ár érték arányban kitűnő. Nem húz, nem akad el, ergonomikus a kialakitasa
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Anonymus89
02/04/2021
Magyarország
Szuper termék
A Series 3000 után próbáltam ezt és nekem jobban bejött! Gyorsabb,alaposabb és fájdalommentesebb ezzel a készülékkel! Ráadásul a 3000 es után még 1-2 napig fájt az orrom, de az 1000 es után semmi panaszom nincs! Szóval ehhez is lehetne kis tárolózsák és akkor ez tökéletes lenne!
Előnyök
gyors,csendes,praktikus,kicsi,van hozzá elem
Hátrányok
nincs tárolózsák hozzá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó