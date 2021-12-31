2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
regular
NT3650/16
100% kényelem, húzás nélkül
Protective Guard rendszer
Teljesen lemosható kialakítás, AA elem
2 szemöldökfésű, hordtáska
Könnyen és hatékonyan érheti el és távolítja el a nem kívánt orr- és fülszőrzetet. Használat előtt gondoskodjon arról, hogy az orrlyukak tiszták legyenek. Legfeljebb 0,5 cm-re helyezze az orrába a vágókészüléket, majd lassan forgassa. A fülszőrzet nyírása előtt gondoskodjon a fülzsír eltávolításáról. Szemöldök nyírása esetén csúsztassa a két fésű (3 és 5 mm) egyikét a mélyedésekbe, és kis nyomást alkalmazva mozgassa az eszközt a szőrnövekedéssel ellentétes irányba az egyenletes, kívánt hosszúságú szemöldök eléréséhez.
Az orr- és fülszőrzetvágó, szemöldökformázó biztonságos és kényelmes használatot biztosít. A védőrendszer a pengéket úgy fedi el, hogy ne érintkezzenek közvetlenül a bőrrel. Emellett úgy tervezték, hogy minimalizálja a kihagyott szőrszálak számát, a bőr feszítését és húzását.
Innovatív, kétoldalú precíziós formázónk bármilyen szögből és bármilyen irányban gyorsan és könnyedén vág.
4.1
5-ből
81
Értékelések
Larus76
31/12/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiválló termék
Párom használja. Sokkal egyszerűbb a használata mint ha kisollót használánk
Előnyök
Hozza a philips minőséget
Hátrányok
Nem tudok ilyen indokot
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Orr-, fülszőrzet- és szemöldökvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Orr-, fülszőrzet- és szemöldökvágó
JagaPap
07/03/2023
Slovensko
Ellenőrzött vevő
SUPER!!!
Výborný zastrihávač, Philips nesklamal, skúsil som už rôzne, ale jedine tento robí to čo má.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia
Lachimf
08/01/2026
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Funguje skvěle
Kupoval jsem proto, že ta "stříhací" hlava je úplně jiný typ, než ty ostatní. Musím říct, že naprostá spokojenost. První zastřihovač chloupků, který je rychle (abych nechytal nerva s lovením jednotlivých chloupků) a spolehlivě zastřihne. Velmi oceňuji i nástavce na obočí, sice jsem na to používal strojek na holení s nástavci, ale mít takhle vícero možností je fajn.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí