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Összes sorozat

  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
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  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
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  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül
  • Tökéletes kényelem, húzás nélkül

regular

Nose trimmer series 3000Orr-, fülszőrzet- és szemöldökvágó

NT3650/16

4.1
| (81) Értékelések
Tökéletes kényelem, húzás nélkül
A Philips 3000 sorozatú orrszőrnyíróval kényelmesen vágható az orr- és fülszőrzet, illetve szemöldök. Az új PrecisionTrim technológia és a Protective Guard rendszer kialakítása egyszerű és hatékony vágást biztosít a bőr feszítése és húzása nélkül.
Összes előny megtekintése

Az orr-, fülszőrzet és szemöldök vágása a lehető legkényelmesebben

Tökéletes kényelem, húzás nélkül

  • 100% kényelem, húzás nélkül

  • Protective Guard rendszer

  • Teljesen lemosható kialakítás, AA elem

  • 2 szemöldökfésű, hordtáska

Az orr- és fülszőrzet, valamint szemöldök kényelmes igazítása

Az orr- és fülszőrzet, valamint szemöldök kényelmes igazítása

Könnyen és hatékonyan érheti el és távolítja el a nem kívánt orr- és fülszőrzetet. Használat előtt gondoskodjon arról, hogy az orrlyukak tiszták legyenek. Legfeljebb 0,5 cm-re helyezze az orrába a vágókészüléket, majd lassan forgassa. A fülszőrzet nyírása előtt gondoskodjon a fülzsír eltávolításáról. Szemöldök nyírása esetén csúsztassa a két fésű (3 és 5 mm) egyikét a mélyedésekbe, és kis nyomást alkalmazva mozgassa az eszközt a szőrnövekedéssel ellentétes irányba az egyenletes, kívánt hosszúságú szemöldök eléréséhez.

Egyszerű, hatékony szőreltávolítás, sérülések és vágások nélkül

Egyszerű, hatékony szőreltávolítás, sérülések és vágások nélkül

Az orr- és fülszőrzetvágó, szemöldökformázó biztonságos és kényelmes használatot biztosít. A védőrendszer a pengéket úgy fedi el, hogy ne érintkezzenek közvetlenül a bőrrel. Emellett úgy tervezték, hogy minimalizálja a kihagyott szőrszálak számát, a bőr feszítését és húzását.

Könnyed vágás bármilyen szögből

Könnyed vágás bármilyen szögből

Innovatív, kétoldalú precíziós formázónk bármilyen szögből és bármilyen irányban gyorsan és könnyedén vág.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.1

5-ből

81

Értékelések

31/12/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiválló termék

Párom használja. Sokkal egyszerűbb a használata mint ha kisollót használánk

Előnyök

Hozza a philips minőséget

Hátrányok

Nem tudok ilyen indokot

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Orr-, fülszőrzet- és szemöldökvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Orr-, fülszőrzet- és szemöldökvágó

07/03/2023

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

SUPER!!!

Výborný zastrihávač, Philips nesklamal, skúsil som už rôzne, ale jedine tento robí to čo má.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia

08/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Funguje skvěle

Kupoval jsem proto, že ta "stříhací" hlava je úplně jiný typ, než ty ostatní. Musím říct, že naprostá spokojenost. První zastřihovač chloupků, který je rychle (abych nechytal nerva s lovením jednotlivých chloupků) a spolehlivě zastřihne. Velmi oceňuji i nástavce na obočí, sice jsem na to používal strojek na holení s nástavci, ale mít takhle vícero možností je fajn.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.