2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
5 rápattintható fésű (2, 3, 5, 7 mm)
Kontúrkövető 2D borotva
61 perc vezeték nélküli használat/1 óra töltés
Tartozék a hát eléréséhez
Akár 5 év garancia
Kíméletesen és hatékonyan távolítja el a nem kívánt orr- és fülszőrzetet. Használat előtt gondoskodjon arról, hogy az orrlyukak tiszták legyenek. Legfeljebb 0,5 cm-re helyezze az orrába a vágókészüléket, majd lassan forgassa. A fülszőrzet nyírása előtt gondoskodjon a fülzsír eltávolításáról. Szemöldök nyírása esetén csúsztassa a két fésű (3 és 5 mm) egyikét a mélyedésekbe, és kis nyomást alkalmazva mozgassa az eszközt a szőrnövekedéssel ellentétes irányba az egyenletes, kívánt hosszúság eléréséhez. Igazításhoz használhatja a csomagban lévő igazító vágókészülék fésűjét is. Állítsa be a szöget a szakálla vagy kecskeszakálla precíziós formázófejjel történő nyírásához, formázásához vagy körvonalának kijelöléséhez.
Az orr- és fülszőrzetvágó, szemöldökformázó biztonságos és kényelmes használatot biztosít. A védőrendszer a pengéket úgy fedi el, hogy ne érintkezzenek közvetlenül a bőrrel. Emellett úgy tervezték, hogy minimalizálja a kihagyott szőrszálak számát, a bőr feszítését és húzását.
Innovatív, kétoldalú precíziós formázónk bármilyen szögből és bármilyen irányban gyorsan és könnyedén vág.
4.7
5-ből
83
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Lacimac
30/06/2025
Magyarország
Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrze
Előnyök
Minden amire tervezve van arra hasznos, kivéve orrszőr.
Hátrányok
Ha orrszőrzet vágás céljából vásárolnád lehet van hatékonyabb eszköz rá.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék
Aladyn65
13/04/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes eszköz verhetetlen ár érték arányában.
Remek kis gép a fül és orrszőr eltávolítására. Pontosan illeszkedik a hajlatokban is. A keményebb szemöldök szálakat épp oly könnyedén vágja mint a fülem körül vagy a tarkón elszabadult pihéket. Heti 3 - 4 alkalommal használva akár 2 hónapig is bírja egy feltöltéssel. Könnyen tisztítható és a kis méretének köszönhetően bárhova magammal vihetem. Imádom.
Előnyök
Kompakt, kiváló minőségű pengék, meglepően sokoldalú
Hátrányok
Nekem tökéletes
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék
LalaHUN
19/11/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A márka garantálja a minőséget.
Megbízható és praktikus kis gép. Csak ajánlani tudom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Orr-, fülszőrzet-, szemöldökvágó és igazító készülék
A garancia legfeljebb 5 évre terjed ki, beleértve a 2 éves általános, világszerte érvényes garanciát is, és további 3 év áll rendelkezésre, ha a készüléket a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálja.
Kizárólag az 5000-es, 7000-es és 9000-es sorozatú modellekre vonatkozik. A globális piacon elérhető, kivéve az Egyesült Államokat, Kanadát és Kínát.