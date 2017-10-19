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Gyártás megszűnt

Original Radio,

ORT7500/10

4.2

| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

Az eredeti rádió

Élvezze a régi idők dalait ezzel az 50-es éveket idéző, autentikus megjelenésű rádióval. Ez a készülék ugyanúgy fest, mint a Philips egyik 1955-ös modellje, a burkolat azonban csúcstechnológiát rejt: erőteljes basszusok, kristálytiszta DAB+ és FM rádió, vezeték nélküli zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton az intelligens készülékekről

Összes előny megtekintése

Az eredeti rádió

  • Bluetooth®-os

  • DAB+, FM

  • USB port a töltéshez

  • 20 W

USB-feltöltés

Az USB töltőcsatlakozón át feltöltheti okostelefonját, iPhone-ját, iPadjét vagy más mobil eszközeit

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

Az 1955-ös Original Radio („eredeti rádió”) által inspirálva - Az Original Radio továbbviszi a legendás Philetta „254”-ként is ismert 1955-ös Philips rádió ikonikus elemeit. Megjelenésekor ez a kompakt rádió egyszerű külalakjának, az erőteljes hangzásnak és a kristálytiszta vételnek köszönhetően teljesen elvarázsolta az embereket. A Philips rádió öröksége egészen 1927-ig nyúlik vissza. Az évtizedek múlásával számos típus vált ikonikussá, és került be a gyűjtők darabjai közé.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio original

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio original

25/10/2015

România

România

Sunet incredibil

Un produs excelent privind sonorizarea și designul, însă lipsa unui acumulator reîncărcabil îi limitează portabilitatea.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio original

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio original

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio Original

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio Original

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.