2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az eredeti rádió
Élvezze a régi idők dalait ezzel az 50-es éveket idéző, autentikus megjelenésű rádióval. Ez a készülék ugyanúgy fest, mint a Philips egyik 1955-ös modellje, a burkolat azonban csúcstechnológiát rejt: erőteljes basszusok, kristálytiszta DAB+ és FM rádió, vezeték nélküli zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton az intelligens készülékekről
Bluetooth®-os
DAB+, FM
USB port a töltéshez
20 W
Az USB töltőcsatlakozón át feltöltheti okostelefonját, iPhone-ját, iPadjét vagy más mobil eszközeit
Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.
Az 1955-ös Original Radio („eredeti rádió”) által inspirálva - Az Original Radio továbbviszi a legendás Philetta „254”-ként is ismert 1955-ös Philips rádió ikonikus elemeit. Megjelenésekor ez a kompakt rádió egyszerű külalakjának, az erőteljes hangzásnak és a kristálytiszta vételnek köszönhetően teljesen elvarázsolta az embereket. A Philips rádió öröksége egészen 1927-ig nyúlik vissza. Az évtizedek múlásával számos típus vált ikonikussá, és került be a gyűjtők darabjai közé.
4.2
5-ből
5
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio original
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio original
Florin38
25/10/2015
România
Sunet incredibil
Un produs excelent privind sonorizarea și designul, însă lipsa unui acumulator reîncărcabil îi limitează portabilitatea.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio original
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio original
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio Original
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ORT7500 Radio Original