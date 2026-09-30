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Gyártás megszűnt
PCSW200/00
PC szoftver PhotoFrame-hez
PhotoFrame PC szoftver – ingyenes frissítés automatikusan, vagy a www.philips.com/support weboldalon keresztül
A PhotoManager egy fényképkezelő szoftver a számítógépéhez, amely automatikusan megnyílik, ha a PhotoFrame USB2-n keresztül csatlakozik a számítógéphez. Lehetővé teszi az albumai, fényképei képenkénti megtekintését és kezelését a számítógépén vagy a PhotoFrame segítségével. A PhotoManager Windows 2000, XP és Windows Vista rendszereken fut. A szoftver 2007 szeptembere óta iPhoto-kompatibilis és elérhető a Mac OS-hez is.
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