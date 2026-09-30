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        Gyártás megszűnt

        PhotoFrame PC szoftver

        PCSW200/00

        PC szoftver PhotoFrame-hez

        PhotoFrame PC szoftver – ingyenes frissítés automatikusan, vagy a www.philips.com/support weboldalon keresztül

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        PC szoftver PhotoFrame-hez

        Nézze és kezelje fényképeit/albumait mind a számítógépen, mind pedig a PhotoFrame-ben

        A PhotoManager egy fényképkezelő szoftver a számítógépéhez, amely automatikusan megnyílik, ha a PhotoFrame USB2-n keresztül csatlakozik a számítógéphez. Lehetővé teszi az albumai, fényképei képenkénti megtekintését és kezelését a számítógépén vagy a PhotoFrame segítségével. A PhotoManager Windows 2000, XP és Windows Vista rendszereken fut. A szoftver 2007 szeptembere óta iPhoto-kompatibilis és elérhető a Mac OS-hez is.

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        Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.