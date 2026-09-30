Extra hordozhatóság

Az igazán könnyen hordozható PicoPix Max TV-kivetítőben minden megvan, amire csak szüksége lehet. Hozza ki a legtöbbet az akkumulátorból, amely kivetítő módban 4 órán keresztül, Bluetooth-hangszóró módban pedig 10 órán keresztül is kitart. A külső akkumulátor módnak köszönhetően bármely eszközét töltheti az USB-C vagy USB-A porton keresztül.