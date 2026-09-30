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Gyártás megszűnt

PicoPix MaxTVMobil kivetítő

PPX720/INT

Extra fényerő, extra hangzás és hordozhatóság

Az Android TV technológiájára épített PicoPix MaxTV akár 120”-es képek kivetítésére is képes valódi Full HD minőségben. Ha megismeri a többszörös képkorrekciót, az automatikus fényerő-beállítást, a 4 órás üzemidejű akkumulátort és a boombox funkciót, már el sem fogja tudni képzelni, hogyan élhetett eddig nélkülük!

Összes előny megtekintése

Extra fényerő, extra hangzás és hordozhatóság

  • 120", valódi Full HD, 1080p

  • Extra hangzás és hordozhatóság

  • Android TV-élmény

  • Bluetooth-boombox funkció

Okos autofókusz

Okos autofókusz

Az egy kattintással elérhető autofókusznak köszönhetően nem kell bajlódni a manuális beállítással. A magas felbontású kamerával és a mesterséges intelligenciával vezérelt autofókusszal mindig biztos lehet abban, hogy a lehető legtisztább képet kapja, automatikusan.

Extra hordozhatóság

Extra hordozhatóság

Az igazán könnyen hordozható PicoPix Max TV-kivetítőben minden megvan, amire csak szüksége lehet. Hozza ki a legtöbbet az akkumulátorból, amely kivetítő módban 4 órán keresztül, Bluetooth-hangszóró módban pedig 10 órán keresztül is kitart. A külső akkumulátor módnak köszönhetően bármely eszközét töltheti az USB-C vagy USB-A porton keresztül.

TI DLP-technológia/REC709

TI DLP-technológia/REC709

A Texas Instruments DLP-technológiáját világszerte 10-ből 9 mozi alkalmazza. Élénk képeket, nagy kontrasztot és nagy fényerőt biztosít bármilyen körülmények között. Páratlan vizuális élményre számíthat a 100%-os REC709 színtérlefedettséget nyújtó, élénk színeknek köszönhetően.

Műszaki adatok

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A Google, Google Play, YouTube, Android TV és más jelzések a Google LLC. védjegyei, a Google Assistant nem elérhető bizonyos nyelveken és országokban.

  2. Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használathoz való kivetítők.