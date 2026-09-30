2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
PPX720/INT
Extra fényerő, extra hangzás és hordozhatóság
Az Android TV technológiájára épített PicoPix MaxTV akár 120”-es képek kivetítésére is képes valódi Full HD minőségben. Ha megismeri a többszörös képkorrekciót, az automatikus fényerő-beállítást, a 4 órás üzemidejű akkumulátort és a boombox funkciót, már el sem fogja tudni képzelni, hogyan élhetett eddig nélkülük!
120", valódi Full HD, 1080p
Extra hangzás és hordozhatóság
Android TV-élmény
Bluetooth-boombox funkció
Az egy kattintással elérhető autofókusznak köszönhetően nem kell bajlódni a manuális beállítással. A magas felbontású kamerával és a mesterséges intelligenciával vezérelt autofókusszal mindig biztos lehet abban, hogy a lehető legtisztább képet kapja, automatikusan.
Az igazán könnyen hordozható PicoPix Max TV-kivetítőben minden megvan, amire csak szüksége lehet. Hozza ki a legtöbbet az akkumulátorból, amely kivetítő módban 4 órán keresztül, Bluetooth-hangszóró módban pedig 10 órán keresztül is kitart. A külső akkumulátor módnak köszönhetően bármely eszközét töltheti az USB-C vagy USB-A porton keresztül.
A Texas Instruments DLP-technológiáját világszerte 10-ből 9 mozi alkalmazza. Élénk képeket, nagy kontrasztot és nagy fényerőt biztosít bármilyen körülmények között. Páratlan vizuális élményre számíthat a 100%-os REC709 színtérlefedettséget nyújtó, élénk színeknek köszönhetően.
Értékelések
A Google, Google Play, YouTube, Android TV és más jelzések a Google LLC. védjegyei, a Google Assistant nem elérhető bizonyos nyelveken és országokban.
Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használathoz való kivetítők.