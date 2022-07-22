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PicoPix MaxTV Mobil kivetítő

Gyártás megszűnt

Támogatás

PicoPix MaxTVMobil kivetítő

PPX720/INT

PicoPix MaxTV Mobil kivetítő

Gyártás megszűnt

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Szoftver és meghajtók

Szoftverfrissítés

  • verzió: V1.0.56
  • ZIP fájl, 469.7 MB
  • 22 July 2022

Végfelhasználói licencszerződés

  • verzió: 1.0
  • TXT fájl, 15.9 kB
  • 23 January 2023

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 714.2 kB
  • 25 October 2023

Garancia és szerviz

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