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Összes sorozat

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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Gyártás megszűnt

Shaver series 5000 PowerTouchSzáraz elektromos borotva

PT860/16

4.6
| (66) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket

1 díj

DualPrecision
A PowerTouch felpörgeti reggeleit. Most még több percre elegendő töltéssel, teljesen mosható körkésekkel és DualPrecision pengékkel – amelyek higiénikusabb borotválkozást biztosítanak. A PowerTouch segítségével mindig gyorsan végezhet a reggeli borotválkozással.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Több szőrszálat képes megragadni

DualPrecision

  • DualPrecision mozgó körkések

  • 50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés

  • Rugósan oldódó pajeszvágó

DualPrecision körkések hosszú szőrszálakra és borostára is

DualPrecision körkések hosszú szőrszálakra és borostára is

A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Lyukak a borostákhoz.

A Flex & Float rendszer illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

A Flex & Float rendszer illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához az egyenletes borotválkozásért.

A Super Lift & Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

A Super Lift & Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

Az első penge felemeli az összes szőrszálat, a második pedig a bőrfelszín alatt vágja el a szőrszálakat a csodálatosan sima eredményért.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-961301

Értékelések

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4.6

5-ből

66

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

2

05/12/2018

Slovensko

Slovensko

Holiaci strojček dobre holí

Tento holiaci strojček dobre holí a dlhodobo som s ním spokojný.Ako zatiaľ so všetkými výrobkami Phillips,ktoré používam.Ďakujem Philipsu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie

25/01/2018

Česká republika

Česká republika

Tradičně kvalitní výrobek

Starý strojek Philips mám cca 17 let a stále ještě funguje a holí. To svědčí o velké kvalitě. Proto jsem chtěl znova Philips.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

26/01/2017

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Produkt naplnil má očekávání

Po 12 letech mi přestal fungovat Philips HQ480 a volba o novém strojku padla právě na tento produkt. S holicím strojkem jsem při denodenním používání nadmíru spokojen a to jak s kvalitou holení tak i s rychlostí, kdy potřebuji k oholení snad jen třetinu času oproti holení původním strojkem. Zatím si zvykám na čistění strojku oplachováním vodou, mám obavy, aby tím nedošlo k poničení vnitřku strojku.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 