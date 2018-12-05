2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DualPrecision mozgó körkések
50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés
Rugósan oldódó pajeszvágó
A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Lyukak a borostákhoz.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához az egyenletes borotválkozásért.
Az első penge felemeli az összes szőrszálat, a második pedig a bőrfelszín alatt vágja el a szőrszálakat a csodálatosan sima eredményért.
Díjak
4.6
5-ből
66
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Winer
05/12/2018
Slovensko
Holiaci strojček dobre holí
Tento holiaci strojček dobre holí a dlhodobo som s ním spokojný.Ako zatiaľ so všetkými výrobkami Phillips,ktoré používam.Ďakujem Philipsu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie
Spokojený
25/01/2018
Česká republika
Tradičně kvalitní výrobek
Starý strojek Philips mám cca 17 let a stále ještě funguje a holí. To svědčí o velké kvalitě. Proto jsem chtěl znova Philips.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Herman
26/01/2017
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Produkt naplnil má očekávání
Po 12 letech mi přestal fungovat Philips HQ480 a volba o novém strojku padla právě na tento produkt. S holicím strojkem jsem při denodenním používání nadmíru spokojen a to jak s kvalitou holení tak i s rychlostí, kdy potřebuji k oholení snad jen třetinu času oproti holení původním strojkem. Zatím si zvykám na čistění strojku oplachováním vodou, mám obavy, aby tím nedošlo k poničení vnitřku strojku.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.