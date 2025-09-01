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Összes sorozat

  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén
  • Hajvágás az egész családnak, könnyedén

Hair clipperCsaládi hajvágó

QC5115/15

4.7
| (674) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Hajvágás az egész családnak, könnyedén
A Philips családi hajvágójával könnyedén gondoskodhat a hajvágásról az egész család számára. Ultra csendes kialakítása, 11 hosszbeállítása és önélező acélpengéi révén ideális hajvágási teljesítményt és élményt biztosít a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt
Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

A leghalkabb hajvágónk - felnőtteknek/gyerekeknek egyaránt

Hajvágás az egész családnak, könnyedén

  • Önélező, fém vágópengék

  • 11 hosszbeállítás

  • Vezetékes használat

  • Akár 5 év garancia

Csendes működés, kiemelkedő hatékonyság

Csendes működés, kiemelkedő hatékonyság

Családbarát hajvágó, amely nagy teljesítményt nyújt, mindenféle stressz nélkül. Egyenletesen működő motorját úgy tervezték, hogy csökkentett rezgéssel biztosítsa a teljesítményt – így teljes nyugalomban végezheti a hajvágást.

A hajhossz beállítása 0,5 mm és 21 mm között könnyen elvégezhető

A hajhossz beállítása 0,5 mm és 21 mm között könnyen elvégezhető

Könnyedén és pontosan beállíthatja a kívánt hajhosszt. Válasszon 10 beállítás közül 3 mm és 21 mm között, 2 mm-es lépésekben. Ha rövidebb vágást szeretne, egyszerűen távolítsa el a fésűt a pontos, 0,5 mm-es vágáshoz.

Önélező acélpengék, nincs szükség olajra

Önélező acélpengék, nincs szükség olajra

A jó megjelenés még soha nem volt ilyen egyszerű. Hajvágóink önélező pengékkel büszkélkedhetnek, amelyek hihetetlenül hosszú élettartamúak, így precíz ápolást biztosítanak az első naptól fogva legalább öt éven át.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-612375

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

674

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

01/09/2025

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó gép, egy ésszerű árú adapter kellene

Nem is tudom, talán 14-15 éve van meg. Az adapter kábelének a külső burkolata málott le, mindenkinél ez szokott lenni. Aliról rendelhető hozzá tápegység, de elég silány minőség. A gyári pedig 6xxx forint illetve az oldal nem is ajánl hozzá - egy ésszerűbb árú adapter a géphez ugyan marketing és eladások terén nem javítana, viszon a méltán népszerű márka hírneve szerintem hosszútávon sokkal fontosabb. Ha jól működő gépeket(14 év után szinte újszerű) kell kidobni mert több mint a készülék árának fele az adapter, akkor hiába a legendás szintű minőség.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

03/04/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Fhilips Hajvágó

a termék nagyon jó a meg lévömnek a kábele már nem jó sérült és muszáj volt venni másikat

Előnyök

könnyü használata

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

20/02/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes

Már van egy ami tökéletesen működik, de már régi. Tartalékba vásároltam egy újat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 

  1. A garancia legfeljebb 5 évre terjed ki, beleértve a 2 éves általános, világszerte érvényes garanciát is, és további 3 év áll rendelkezésre, ha a készüléket a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálja.

  2. Kizárólag az 5000-es, 7000-es és 9000-es sorozatú modellekre vonatkozik. A globális piacon elérhető, kivéve az Egyesült Államokat, Kanadát és Kínát.