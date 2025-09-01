2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Önélező, fém vágópengék
11 hosszbeállítás
Vezetékes használat
Akár 5 év garancia
Családbarát hajvágó, amely nagy teljesítményt nyújt, mindenféle stressz nélkül. Egyenletesen működő motorját úgy tervezték, hogy csökkentett rezgéssel biztosítsa a teljesítményt – így teljes nyugalomban végezheti a hajvágást.
Könnyedén és pontosan beállíthatja a kívánt hajhosszt. Válasszon 10 beállítás közül 3 mm és 21 mm között, 2 mm-es lépésekben. Ha rövidebb vágást szeretne, egyszerűen távolítsa el a fésűt a pontos, 0,5 mm-es vágáshoz.
A jó megjelenés még soha nem volt ilyen egyszerű. Hajvágóink önélező pengékkel büszkélkedhetnek, amelyek hihetetlenül hosszú élettartamúak, így precíz ápolást biztosítanak az első naptól fogva legalább öt éven át.
Díjak
4.7
5-ből
674
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
sz0tyola
01/09/2025
Magyarország
Nagyon jó gép, egy ésszerű árú adapter kellene
Nem is tudom, talán 14-15 éve van meg. Az adapter kábelének a külső burkolata málott le, mindenkinél ez szokott lenni. Aliról rendelhető hozzá tápegység, de elég silány minőség. A gyári pedig 6xxx forint illetve az oldal nem is ajánl hozzá - egy ésszerűbb árú adapter a géphez ugyan marketing és eladások terén nem javítana, viszon a méltán népszerű márka hírneve szerintem hosszútávon sokkal fontosabb. Ha jól működő gépeket(14 év után szinte újszerű) kell kidobni mert több mint a készülék árának fele az adapter, akkor hiába a legendás szintű minőség.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Sanyaa
03/04/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Fhilips Hajvágó
a termék nagyon jó a meg lévömnek a kábele már nem jó sérült és muszáj volt venni másikat
Előnyök
könnyü használata
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
MCsaba
20/02/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes
Már van egy ami tökéletesen működik, de már régi. Tartalékba vásároltam egy újat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair clipper QC5115/15 Családi hajvágó
Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés
A garancia legfeljebb 5 évre terjed ki, beleértve a 2 éves általános, világszerte érvényes garanciát is, és további 3 év áll rendelkezésre, ha a készüléket a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálja.
Kizárólag az 5000-es, 7000-es és 9000-es sorozatú modellekre vonatkozik. A globális piacon elérhető, kivéve az Egyesült Államokat, Kanadát és Kínát.