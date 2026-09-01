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Megnézem

  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
  • Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára

OneBlade IntimateSkinProtect penge

QP229/50

4.4

| (320) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket

Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára

A Philips OneBlade Intimate az érzékeny területek kíméletes borotválásához készült. Az egyedülálló bőrvédő extra magabiztosságot nyújt az intim területeken való használat során.

Összes előny megtekintése
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Válaszd a Philips OneBlade-et, az #1 preferált elektromos szőrápolási márkát1

Kompatibilis termékek
OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/24

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/22

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/20

Az intim területekhez

Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára

  • Az intim területekhez

  • 2 db SkinProtect penge

  • Bármelyik OneBlade markolatra illeszkedik

  • Az egyes pengék akár 4 hónapig is használhatók**

Csak a szőrt vágja, a magabiztosság megmarad

Csak a szőrt vágja, a magabiztosság megmarad

A OneBlade egyedülálló technológiájának célja, hogy a szőrzetvágás egyszerű legyen. A gyorsan (percenként 12 000 mozdulattal) mozgó vágófelület gyorsan és hatékonyan halad át a szőrszálakon, legyen szó akár borosta vágásáról, akár szakáll formázásáról vagy az intim testrészek borotválásáról.

Extra védőréteg az érzékeny területekhez

Extra védőréteg az érzékeny területekhez

A OneBlade SkinProtect penge további magabiztosságot nyújt a legszükségesebb helyeken. Védelmet adó kialakítása minden hajlatot és zugot pontosan követ az olyan érzékeny területeken, mint a hónalj vagy az intim területek, mégsem megy túl közel a bőrhöz. Kialakításának köszönhetően kényelmesen használhatja Intimate borotvájához.

Tartósra tervezett pengék*, amelyek könnyen cserélhetők

Tartósra tervezett pengék*, amelyek könnyen cserélhetők

A OneBlade tartós, rozsdamentes acélpengéit arra terveztük, hogy sokáig megőrizzék élességüket. A legjobb eredmények érdekében 4 havonta cserélje a pengét*.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.4

5-ből

320

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

01/09/2026

Magyarország

Magyarország

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Intimate QP229/50 SkinProtect penge

Date of Use 2025-05-06

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Intimate QP229/50 SkinProtect penge

Date of Use 2025-05-06

23/06/2026

Magyarország

Magyarország

Nagyon szuper a termék,csak attól félek hogy a sima oneblade pro géphez mindig fognak gyártani cserélhető pengéket.Nem kell aggódnom hogy nem lesz?

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Date of Use 2026-06-05

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Date of Use 2026-06-05

05/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Mindenkinek ajánlom

A termék kiváló. Már több, mint egy éve használom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Date of Use 2025-02-05

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Date of Use 2025-02-05

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült. 

  1. A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.

  2. Újrahasznosítható papír alapú csomagolás