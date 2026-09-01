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Egyedülálló bőrvédelem az intim testrész számára
A Philips OneBlade Intimate az érzékeny területek kíméletes borotválásához készült. Az egyedülálló bőrvédő extra magabiztosságot nyújt az intim területeken való használat során.
Az intim területekhez
2 db SkinProtect penge
Bármelyik OneBlade markolatra illeszkedik
Az egyes pengék akár 4 hónapig is használhatók**
A OneBlade egyedülálló technológiájának célja, hogy a szőrzetvágás egyszerű legyen. A gyorsan (percenként 12 000 mozdulattal) mozgó vágófelület gyorsan és hatékonyan halad át a szőrszálakon, legyen szó akár borosta vágásáról, akár szakáll formázásáról vagy az intim testrészek borotválásáról.
A OneBlade SkinProtect penge további magabiztosságot nyújt a legszükségesebb helyeken. Védelmet adó kialakítása minden hajlatot és zugot pontosan követ az olyan érzékeny területeken, mint a hónalj vagy az intim területek, mégsem megy túl közel a bőrhöz. Kialakításának köszönhetően kényelmesen használhatja Intimate borotvájához.
A OneBlade tartós, rozsdamentes acélpengéit arra terveztük, hogy sokáig megőrizzék élességüket. A legjobb eredmények érdekében 4 havonta cserélje a pengét*.
4.4
5-ből
320
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
forgacs76
01/09/2026
Magyarország
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Intimate QP229/50 SkinProtect penge
Date of Use 2025-05-06
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Intimate QP229/50 SkinProtect penge
Date of Use 2025-05-06
david881210
23/06/2026
Magyarország
Nagyon szuper a termék,csak attól félek hogy a sima oneblade pro géphez mindig fognak gyártani cserélhető pengéket.Nem kell aggódnom hogy nem lesz?
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Date of Use 2026-06-05
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Date of Use 2026-06-05
Ganesa
05/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Mindenkinek ajánlom
A termék kiváló. Már több, mint egy éve használom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Date of Use 2025-02-05
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Date of Use 2025-02-05
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.
Újrahasznosítható papír alapú csomagolás