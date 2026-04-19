2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Újratölthető lítiumion akkumulátor
Formázó fésű 14 hosszfokozattal
Nedves és száraz használat
LED-es digitális kijelző
A Philips OneBlade az arc szőrtelenítéséhez tervezett forradalmi technológiával rendelkezik. Segítségével bármilyen hosszú szőrzet borotválható. A kettős védelem – a csúszást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge (12000 vágás percenként) rendkívül hatékony – még hosszabb szőrzet esetén is.
Az innovatív 360 penge minden irányban mozog, hogy igazodjon az arc vonalához. Kialakításának köszönhetően folyamatosan érintkezik a bőrrel, és jól irányítható. Könnyedén borotválja és trimmeli a nehezen elérhető helyeket is – kevesebb mozdulattal és nagyobb kényelemmel.*
Vágd a szakállad egyenletes hosszúságúra a mellékelt állítható precíziós fésűvel. Válassz egyet a 14 választható méret közül, és élvezz bármilyen stílust a délutáni borostától a hosszú szakállig.
4.5
5-ből
1034
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
MPeter
19/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiváló minőségű, mint minden Philips term
Kiváló termék ! Én csak kiegészítőkést használom a Philips Saver S7000 borotva mellett.
Előnyök
Kiváló termék
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Flipas0503
05/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Amit vártam azt kaptam…mindenkinek tudom ajánlani aki egyszerűen s gyorsan akar szörteleniteni…..
Előnyök
Gyors egyszerű tiszta használat
Hátrányok
Még nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Betti23
26/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó termék
Jól működik, minőségi eszköz, remélem tartós lesz :)
Előnyök
Jól vág, erős, profi
Hátrányok
Nincs szőr gyűjtője, mint pl egy elektromos borotvának, emiatt takarítani kell utána
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
Vs its predecessor while shaving
A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.