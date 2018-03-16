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Gyártás megszűnt

SmartClickszakállvágó-fej

RQ111/50

2.4

| (7) Értékelések

Kifejezi stílusát

A rápattintható szakállformázó tökéletes kiegészítője a Philips SensoTouch vagy arcitec elektromos borotvának, így kedve szerint alakíthatja ki saját stílusát.

Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Felújított nedves és száraz elektromos borotva

S9985/35R1

Bővítse ki a lehetőségeit

Kifejezi stílusát

  • SmartClick tartozék

  • 5 hosszbeállítás

Szakáll- és bajuszvágó fésű 5 hosszbeállítással

Szakáll- és bajuszvágó fésű 5 hosszbeállítással

A szakáll- és bajuszfésű lehetővé teszi a legfeljebb 5 mm-es tökéletes szakáll gondozását.

Könnyedén fel- és lepattintható

Könnyedén fel- és lepattintható

2 egyszerű lépésben alakítsa át borotváját vágókészülékké. 1. Emelje le a borotvafejet a borotváról; 2. Pattintsa fel a szakállformázót.

Precíziós vágó, hogy frizurája a legapróbb részletekig tökéletes legyen

Precíziós vágó, hogy frizurája a legapróbb részletekig tökéletes legyen

A 0,5 mm-es borostabeállítású precíziós vágó használatához vegye le a fésűt.

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Értékelések

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2.4

5-ből

7

Értékelések

3
2

16/03/2018

Česká republika

Česká republika

jednoduchý zastřihovač

univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

03/07/2018

Magyarország

Magyarország

Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.

Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

03/05/2013

Polska

Polska

Przydatna nakladka w trakcie podrozy

Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.