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Gyártás megszűnt
RQ111/50
Kifejezi stílusát
A rápattintható szakállformázó tökéletes kiegészítője a Philips SensoTouch vagy arcitec elektromos borotvának, így kedve szerint alakíthatja ki saját stílusát.
SmartClick tartozék
5 hosszbeállítás
A szakáll- és bajuszfésű lehetővé teszi a legfeljebb 5 mm-es tökéletes szakáll gondozását.
2 egyszerű lépésben alakítsa át borotváját vágókészülékké. 1. Emelje le a borotvafejet a borotváról; 2. Pattintsa fel a szakállformázót.
A 0,5 mm-es borostabeállítású precíziós vágó használatához vegye le a fésűt.
2.4
5-ből
7
Értékelések
Hans1981
16/03/2018
Česká republika
jednoduchý zastřihovač
univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Dinihun59
03/07/2018
Magyarország
Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.
Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
Rabka
03/05/2013
Polska
Przydatna nakladka w trakcie podrozy
Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody