2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DualPrecision és GyroFlex 2D
40 perc vez. nélküli h./1 óra töltés
A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz
A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.
A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.
4.4
5-ből
57
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Beča
14/04/2014
Česká republika
Výrobek nemá chybu
Tento holící strojek je můj druhý od stejného výrobce a mohu pouze doporučit potenciálním zákazníkům.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
maxisuszi
08/08/2017
Polska
Prawie trzy lata bez zarzutu
Witam Używałem golarki prawie trzy lata, nadal działa bez zarzutu, ale zgubiłem ładowarkę i nie potrafię dokupić. Po wielokrotnych próbach musiałem kupić nową. Seria 5000 oby była godną następczynią.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Aneriii
19/10/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
PORĘCZNA, WYDAJNA I SKUTECZNA
MĄŻ JEST BARDZO ZADOWOLONY Z GOLARKI,PRODUKT DŁUGO WYTRZYMUJE BEZ ŁADOWANIA, DOBRZE GOLI, JEST PORĘCZNA, NO I SUPER , ŻE MOŻNA UŻYWAĆ NA SUCHO I MOKRO ALE I TAK W WIĘKSZOŚCI MĄŻ UŻYWA TYLKO NA SUCHO.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.