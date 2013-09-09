2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DualPrecision és GyroFlex 2D
50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés
Precíziós vágókészülék és védőtok
A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz
A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.
A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.
4.4
5-ből
9
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Deppik
09/09/2013
Česká republika
Doporučuji po všech stránkách
Má nádherný design. Oholí opravdu hladce. Baterie má dlouhou výdrž. Je tichý.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Kizin
26/08/2013
Česká republika
Výborný holicí strojek s možností holení ve vodě :)
Strojek skvěle padne do ruky a jeho design je velmi líbivý, byly použity i výborné materiály. Výkon je super oholí všechno a skvěle kopíruje tvář i v těch nejhorších místech pro holení. Baterie vydrží dostatečně dlouho, takže na dovolené bez elektriky poslouží více než dostatečně. Lehká je i údržba a čištění. Chvilku si na něj budete zvykat, ale pak už ho nedáte z ruky :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Míra73
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt má výborné vlastnosti
Výrobek používám téměř denně a zatím jsem s ním velmi spokojen. Baterie vydrží velmi dlouho na jedno nabití, víc než je udáváno výrobcem, což mi vynahradí pokud jedete na dovolenou nemusíte si brát nabíječku.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.