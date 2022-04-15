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Arcborotvák
Összes sorozat
Shaver series 7000 SensoTouch Nedves és száraz elektromos borotva
Gyártás megszűnt
Támogatás
RQ1195/21
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Felhasználói útmutató
EU megfelelőségi nyilatkozat - English (US)
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Kicserélhetem a Philips borotva akkumulátorát?
Hogyan tisztítsam a Philips borotvám?
Minden borotválkozás után feltölthetem a Philips borotvát?
Hogyan érhetem el a legjobb eredményeket a Philips borotvával?
Milyen habot vagy zselét használhatok a Philips borotvával?
Védősapka
ShaversTisztítókefe
Shaver series 7000& 9000Borotvaegység alsó rész
A Philips borotva nem tölt
A Philips borotvából szivárog a víz
Bőrproblémákat tapasztalok a Philips borotva használata után
A Philips borotva nem működik
Nem jó eredményt kapok a Philips borotvával
A Philips borotva túl zajos
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