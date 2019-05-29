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Gyártás megszűnt
Mindig alapos borotválkozás
A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon.
DualPrecision pengék
Csereegység
Illeszk. a SensoTouch 2D (RQ11xx) termékre
A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.
Az RQ11xx cserefejek kompatibilisek az RQ11xx/xx borotvákkal
A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Radu1960
29/05/2019
România
Produsul are caracteristici foarte bune.
Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Előnyök
očekávání se splnilo
Hátrányok
žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Használat dátuma 2020-04-19
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Használat dátuma 2020-04-19
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava