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Gyártás megszűnt

Shaver series 7000 SensoTouchKörkések

RQ11/50

4.7

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Mindig alapos borotválkozás

A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon.

Összes előny megtekintése

A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

Mindig alapos borotválkozás

  • DualPrecision pengék

  • Csereegység

  • Illeszk. a SensoTouch 2D (RQ11xx) termékre

A GyroFlex 2D rendszer könnyedén követi a körvonalakat is

A GyroFlex 2D rendszer könnyedén követi a körvonalakat is

A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.

Komptiblisik a SenseoTouch 2D borotvákkal

Komptiblisik a SenseoTouch 2D borotvákkal

Az RQ11xx cserefejek kompatibilisek az RQ11xx/xx borotvákkal

Borotvák Super Lift&Cut Action technológiával

Borotvák Super Lift&Cut Action technológiával

A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Előnyök

očekávání se splnilo

Hátrányok

žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Használat dátuma 2020-04-19

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Használat dátuma 2020-04-19

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.