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Gyártás megszűnt
Tökéletes borotválkozás
A SensoTouch 3D RQ1250CC a jelenleg kapható legfejlettebb Philips elektromos borotvaként egyet jelent a tökéletes borotválkozás élményével. A GyroFlex 3D rendszer pontosan követi az arc kontúrját, és az UltraTrack™ borotvafejek minden egyes szőrszálat elérnek.
UltraTrack és GyroFlex 3D
50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés
Precíziós formázó
Jet Clean rendszer
A borotva GyroFlex 3D kontúrkövető fejei tökéletesen illeszkednek arcának körvonalaihoz, minimalizálva a nyomást és az irritációt.
Alapos borotválkozás minimalizált bőrirritációval. A speciális borotvafej 3 lehetőséget biztosít az Ön számára: rések a normál szőrszálakhoz; csatornák a hosszú vagy lesimuló szőrszálakhoz; és lyukak az arc legrövidebb borostájához.
Az elektromos borotva Aquatec technológiája lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson a nedves vagy száraz borotválkozási mód közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy frissítő nedves borotválkozás borotvazselével vagy -habbal? Bőre védelme mindig a legfontosabb.
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4.6
5-ből
67
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
F500S
03/02/2022
Magyarország
Hasznos funkciókkal rendelkezik.
Nehézkes a pengék kiszerelése, könnyen darabokra hullik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva
Használat dátuma 2020-02-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva
Használat dátuma 2020-02-03
Pilóta
22/04/2021
Magyarország
Super
Imádtam! Folyamatosan biztosította az ápolt külső megjelenést.
Előnyök
Hasznos útitárs
Hátrányok
Ellopták
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva
Használat dátuma 2019-04-22
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva
Használat dátuma 2019-04-22
Golfista
20/05/2020
Česká republika
Dlouhověký společník
Holící strojek mám již mnoho let. Nejvíce oceňuji, že jej mohu použít za mokra, skvěle se přizpůsobí tváři, kvůli jeho hlavicím. Nekouše. Ačkoliv ho používám pouze doma a nikam ho nepřevážím, je komfortní, že je bezdrátový. Pokud se mi rozbije rozhodně obstarám nejnovější model, stejného typu.
Előnyök
Adaptace pokožky, nekouše, bezdrátový
Hátrányok
Neshledávám nevýhody
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Használat dátuma 2018-05-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Használat dátuma 2018-05-20
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.