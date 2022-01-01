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Gyártás megszűnt

Shaver series 9000 SensoTouchNedves és száraz elektromos borotva

RQ1260/16

4.9

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Tökéletes borotválkozás

A jelenleg kapható legfejlettebb Philips borotva, a SensoTouch 3D RQ1260 a tökéletes borotválkozás élményét nyújtja. A GyroFlex 3D rendszer pontosan követi az arc körvonalait, és az UltraTrack borotvafejek néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek.

Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

GyroFlex 3D rendszerrel

Tökéletes borotválkozás

  • UltraTrack és GyroFlex 3D

  • 60 perc vez. nélk. haszn./1 óra töltés

  • Precíziós formázó

Philips GyroFlex 3D rendszer tökéletesen illeszkedik minden körvonalhoz

Philips GyroFlex 3D rendszer tökéletesen illeszkedik minden körvonalhoz

A borotva GyroFlex 3D kontúrkövető fejei tökéletesen illeszkednek arcának körvonalaihoz, minimalizálva a nyomást és az irritációt.

Az UltraTrack körkések néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek

Az UltraTrack körkések néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek

Alapos borotválkozás minimalizált bőrirritációval. A speciális borotvafej 3 lehetőséget biztosít az Ön számára: rések a normál szőrszálakhoz; csatornák a hosszú vagy lesimuló szőrszálakhoz; és lyukak az arc legrövidebb borostájához.

Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás

Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás

Az elektromos borotva Aquatec technológiája lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson a nedves vagy száraz borotválkozási mód közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy frissítő nedves borotválkozás borotvazselével vagy -habbal? Bőre védelme mindig a legfontosabb.

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.9

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

01/01/2022

România

România

Excelent

Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat

Használat dátuma 2020-01-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat

Használat dátuma 2020-01-01

23/11/2017

România

România

Cred ca este cea mai buna din toată gama produsă pana acum , chiar daca este un model mai vechi !

Cea mai buna masina electrică de ras din toată gama philips !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat

03/01/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný holicí stroje

výborný pro denní užívání, k suchému i mokrému holení

Előnyök

dobře holí

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

Használat dátuma 2019-01-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

Használat dátuma 2019-01-03

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Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 