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Arcborotvák
Összes sorozat
Shaver series 9000 SensoTouch Nedves és száraz elektromos borotva
Gyártás megszűnt
Támogatás
RQ1260/16
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Fontos tudnivalók kézikönyve
Felhasználói útmutató
Mind (4)
Kicserélhetem a Philips borotva akkumulátorát?
Milyen habot vagy zselét használhatok a Philips borotvával?
Minden borotválkozás után feltölthetem a Philips borotvát?
Hogyan érhetem el a legjobb eredményeket a Philips borotvával?
Shaver series 9000Védősapka
ShaversTisztítókefe
ShaverPrecíziós formázó
A Philips borotva nem tölt
Bőrproblémákat tapasztalok a Philips borotva használata után
A Philips borotvából szivárog a víz
Nem jó eredményt kapok a Philips borotvával
A Philips borotva túl zajos
A Philips borotva nem működik
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