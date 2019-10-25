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  • Tökéletes borotválkozás
  • Tökéletes borotválkozás
  • Tökéletes borotválkozás
  • Tökéletes borotválkozás
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  • Tökéletes borotválkozás
  • Tökéletes borotválkozás
  • Tökéletes borotválkozás

Gyártás megszűnt

Shaver series 9000 SensoTouchnedves és száraz elektromos borotva

RQ1280/17

4.5
| (2) Értékelések
Tökéletes borotválkozás
Jelenleg kapható legfejlettebb borotvánk, a SensoTouch 3D RQ1280 a tökéletes borotválkozás élményét nyújtja. A GyroFlex 3D rendszer pontosan követi az arc körvonalait, és az UltraTrack borotvafejek néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

GyroFlex 3D rendszerrel

Tökéletes borotválkozás

  • UltraTrack és GyroFlex 3D

  • 60 perc vez. nélk. haszn./1 óra töltés

  • Precíziós formázó

Philips GyroFlex 3D rendszer tökéletesen illeszkedik minden körvonalhoz

Philips GyroFlex 3D rendszer tökéletesen illeszkedik minden körvonalhoz

A borotva GyroFlex 3D kontúrkövető fejei tökéletesen illeszkednek arcának körvonalaihoz, minimalizálva a nyomást és az irritációt.

Az UltraTrack körkések néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek

Az UltraTrack körkések néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek

Alapos borotválkozás minimalizált bőrirritációval. A speciális borotvafej 3 lehetőséget biztosít az Ön számára: rések a normál szőrszálakhoz; csatornák a hosszú vagy lesimuló szőrszálakhoz; és lyukak az arc legrövidebb borostájához.

Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás

Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás

Az elektromos borotva Aquatec technológiája lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson a nedves vagy száraz borotválkozási mód közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy frissítő nedves borotválkozás borotvazselével vagy -habbal? Bőre védelme mindig a legfontosabb.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

3
2
1

25/10/2019

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek je skvělý

Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.

Előnyök

Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.

Hátrányok

Nic na něj neseženete

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.

Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 