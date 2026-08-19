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Arcborotvák
Összes sorozat
Shaver series 6000 Nedves és száraz elektromos borotva
Gyártás megszűnt
Támogatás
S6640/44
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Fontos tudnivalók kézikönyve
Felhasználói útmutató
Mind (10)
Mit jelentenek a Philips borotván lévő szimbólumok?
Kicserélhetem a Philips borotva akkumulátorát?
Hogyan tisztítsam a Philips borotvám?
Mely Philips borotvák kompatibilisek a Quick Clean Pod patronnal?
Mikor kell cserélni a Philips tisztítóállomás patronját?
ShaversTisztítókefe
Shaver Hordtáska
Állítható szakállfésű, 1–5 mm
SH50Csereborotvafejek
ShaverPrecíziós formázó
A Philips borotva nem tölt
A Philips borotvából szivárog a víz
Bőrproblémákat tapasztalok a Philips borotva használata után
Nem jó eredményt kapok a Philips borotvával
A Philips borotva túl zajos
A Philips borotva nem működik
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